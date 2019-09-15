РПЛ
SM News«Зенит» и «Арсенал» откроют 9-й тур РПЛ
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В пятницу, 13 сентября, матчем между санкт-петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом» открывается девятый тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Игру команд рассудит Павел Кукуян.
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