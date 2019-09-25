25 сентября тульский «Арсенал» начнёт выступление в Кубке России. Соперником «оружейников» по 1/16-ой финала станет воронежский «Факел».

Политика Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Политика Трамп назвал прогресс в отношениях с Россией заслугой Зеленского Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский смог добиться прогресса в отношениях с Россией.

Армия и оружие На авиабазе Хмеймим появились защитные ангары для Су-34 и Су-35. Видео В Сирии на территории российской авиабазы Хмеймим появились защитные комплексы для истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35, стоящих на боевом дежурстве.

Футбол «Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".

Хоккей Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс» Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Политика Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Политика Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Финансы Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Шоу-бизнес В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.

Футбол Гончаренко хочет дать шанс молодежи Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча с «Аланией» в 1/16 финала Олимп-Кубка России объяснил, почему выпустил в основном составе много молодых футболистов — Нужно подтягивать молодых, давать им практику, — рассказал тренера в эфире «Матч ТВ».

Общество Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.

Гаджеты Xiaomi в этом году выпустит только 500 смартфонов Mi Mix Alpha Новый смартфон, который уже признали самым необычным в 2019 году, был представлен 24 сентября. Более подробно о новинке сообщалось ранее.

Спорт Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.

Шоу-бизнес Шепелев признался, что сын Фриске мешает его новым отношениям Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске не афиширует свои отношения. В прессу просачиваются лишь крупицы информации о его личной жизни.

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Шоу-бизнес Первые симптомы рака у Заворотнюк появились еще 10 лет назад Первые симптомы онкологии у Анастасии Заворотнюк появились еще 10 лет назад, сообщила личный гример актрисы Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней на протяжении многих лет.

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Политика Зеленский отверг сообщения о давлении Трампа Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН в Нью-Йорке заявил, что тот не давил на него во время июльского телефонного разговора, как это преподнесли некоторые американские СМИ.