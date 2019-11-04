РПЛ
Тульская прессаТульский «Арсенал» нанес первое поражение «Спартаку» при Тедеско
Чемпионат России, 4 ноября
Москва, Стадион «Спартак»
|16′
Евгений Луценко
|30′
Евгений Луценко
Илья Кутепов
Наиль Умяров
|45′+2′
|60′
Александр Денисов
|68′
Кирилл Комбаров
Анри Хагуш
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
|72′
|80′
Горан Чаушич
Игорь Горбатенко
Джано Ананидзе
Аяз Гулиев
|84′
|85′
Евгений Луценко
Эванс Кангва
Наиль Умяров
|86′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
54
Умяров
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
7
Гулиев
25
Мельгарехо
19
Понсе
23
Ларссон
9
Мирзов
50
Шамов
14
Хагуш
8
Григалава
6
Беляев
4
Бауэр
11
Ткачев
70
Костадинов
71
Денисов
23
Горбатенко
22
Лесовой
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑5‑1
В Москве завершен заключительный матч первого круга Чемпионата России по футболу. "Спартак" в рамках 15-го тура РПЛ 4 ноября принимал тульский "Арсенал". Оружейники победили с минимальным счётом - 1:0. Второй тайм прошел с преимуществом хозяев, туляки отбивались и изредка контраатаковали.
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