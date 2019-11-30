«Арсенал» нанес поражение ЦСКА в матче первенства России среди молодежных команд. У победителей отличились Юрий Петровский и Даниил Хлусевич. В составе красно-синих точный удар на счету Наира Тикнизяна.

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Происшествия Судно с россиянами на борту задержано в Британии Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.

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Политика В Киеве отреагировали на слова Володина о возможном распаде Украины Министр Внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина за его слова о том, что национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей.