Футбол

Матч ТВМатч ТВТульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в матче молодежных команд

ЦСКА — Арсенал (Тула)
завтра
в 11:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
«Арсенал» нанес поражение ЦСКА в матче первенства России среди молодежных команд. У победителей отличились Юрий Петровский и Даниил Хлусевич. В составе красно-синих точный удар на счету Наира Тикнизяна.
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