1 декабря на московском стадионе «Октябрь» состоялся мачт молодежных команд «Арсенал» – «ЦСКА». Игра закончилась со счетом 2:1.

Политика Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.

Происшествия В Киеве совершили покушение на депутата областного совета Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.

Шоу-бизнес Киркоров продемонстрировал свой вагон для гастролей Российский певец Филипп Киркоров совместно с продюсером Борисом Рубиновским снял шуточный ролик в своем гастрольном вагоне и опубликовал видеозапись в своем Instagram.

Происшествия Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.

Происшествия В Ростове иностранный студент скончался от ножевого ранения В результате студент из Эквадора скончался от ножевых ранений, а молодой человек из Колумбии задержан в качестве подозреваемого.