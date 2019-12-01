Футбол

Центр 71Центр 71Тульский «Арсенал» обыграл «ЦСКА» в молодежке

ЦСКА — Арсенал (Тула)
завтра
в 11:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
1 декабря на московском стадионе «Октябрь» состоялся мачт молодежных команд «Арсенал» – «ЦСКА». Игра закончилась со счетом 2:1.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Молодёжь «Арсенала» вышла на второе место в первенстве страны

Спорт7106:44

Эксперты ставят на проигрыш тульского «Арсенала» в матче с ЦСКА

Молодой коммунар11:57

ЦСКА уступил «Арсеналу» в матче молодежных команд

Спорт-Экспресс05:55

ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче молодёжного первенства России

Чемпионат05:52

Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в матче молодежных команд

Матч ТВ06:02

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в молодежном первенстве

Sport24.ru05:55

Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в матче молодежных команд

Sportbox.RU06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Известия 09:54
Политика

Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
РИА Новости 11:54
Футбол

«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в матче чемпионата России

Центральный матч 18-го тура чемпионата России по футболу завершился победой «Зенита» над «Спартаком».
РБК 13:05
Происшествия

В Киеве совершили покушение на депутата областного совета

Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.
РБК 14:03
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Рамблер вчера в 11:20
Общество

Синоптики сообщили об ухудшении погоды в Башкортостане

В отдельных районах синоптики прогнозируют гололед. На следующий день местами в республике пойдет снег.
Собака.ru 02:12
Происшествия

Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз

Lenta.ru 11:12
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой»

Чемпионат 13:24
Шоу-бизнес

Киркоров продемонстрировал свой вагон для гастролей

Российский певец Филипп Киркоров совместно с продюсером Борисом Рубиновским снял шуточный ролик в своем гастрольном вагоне и опубликовал видеозапись в своем Instagram.
МИР 24 вчера в 14:20
Футбол

«Барселона» огласила заявку на матч с «Атлетико»

"Барселона" огласила заявку на матч 15-го тура Ла Лиги против "Атлетико".
Soccer.ru 01:07
Происшествия

Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье

Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
RT на русском 08:55
Происшествия

В Ростове иностранный студент скончался от ножевого ранения

В результате студент из Эквадора скончался от ножевых ранений, а молодой человек из Колумбии задержан в качестве подозреваемого.
Российская газета 11:01
Авто

Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS

Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Letnews.ru вчера в 05:01
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Автоспорт

Даниил Квят: «Атаковал так, как будто завтра уже не будет»

Sports.ru 12:48
Армия и оружие

Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине

Президент Украины Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.
ИА Новороссия 29 ноября в 04:55
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Культура

Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

RuNews24.ru 12:06
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Биатлон

Йоханнес Бе: «Если Россию отцепят, пусть предоставят доказательства»

Ранее стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России из-за подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Спорт-Экспресс 11:17
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Политика

В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы

ТАСС 08:57
Экономика

Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

ТАСС 13:31
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Известия 06:35
Хоккей

Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне

Телеканал 360° 07:10
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде

Четырехраундовый бой, прошедший в пятницу в Москве, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
РИА Новости 29 ноября в 17:05
Хоккей

Эмиль Гарипов стал игроком «Авангарда»

Ранее 28-летний вратарь выступал за «Ак Барс». В «Авангарде» Гарипов будет выступать под 43 номером.
Спорт-Экспресс 09:20
Армия и оружие

В ДНР заявили о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ

RT на русском 09:35
Кино

В прокат выходит военная драма «Ржев»

Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Россия – Культура 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное