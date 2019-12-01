Футбол
Центр 71Тульский «Арсенал» обыграл «ЦСКА» в молодежке
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
1 декабря на московском стадионе «Октябрь» состоялся мачт молодежных команд «Арсенал» – «ЦСКА». Игра закончилась со счетом 2:1.
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