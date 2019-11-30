Футбол
Матч ТВТульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в матче молодежных команд
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
«Арсенал» нанес поражение ЦСКА в матче первенства России среди молодежных команд. У победителей отличились Юрий Петровский и Даниил Хлусевич. В составе красно-синих точный удар на счету Наира Тикнизяна.
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