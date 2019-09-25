Футбол
Тульская служба новостейТульский «Арсенал» обыграл «Факел» со счетом 2:1
На 22 минуте первый мяч в ворота «Факела» забил Виктор Альварес. Хозяева сравняли счет только на 44 минуте – гол пробил Владислав Мастерной. Во втором тайме на 90 минуте игры победный гол забил Максим Беляев, чем обеспечил выход «Арсенала» в 1/8 финала Кубка России.
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«Факел» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года
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