Футбол

Тульская служба новостейТульская служба новостейТульский «Арсенал» обыграл «Факел» со счетом 2:1

На 22 минуте первый мяч в ворота «Факела» забил Виктор Альварес. Хозяева сравняли счет только на 44 минуте – гол пробил Владислав Мастерной. Во втором тайме на 90 минуте игры победный гол забил Максим Беляев, чем обеспечил выход «Арсенала» в 1/8 финала Кубка России.
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