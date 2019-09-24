25 сентября встреча "Арсенала" и "Факела" в Воронеже завершилась победой туляков. С первых минут игры оружейники взяли мяч под свой контроль.

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Происшествия Арестованный священник Стремский обвинен в изнасиловании детей Следователи обвинили арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса.

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Происшествия Умер адвокат Александра Кокорина Юрист Андрей Ромашов, защищавший нападающего Александра Кокорина на известном процессе о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался у себя на даче.

Шоу-бизнес Звезды российского шоу-бизнеса пошутили над похожим на Собчак Галкиным Российский артист Максим Галкин узнал, что похож на телеведущую Ксению Собчак. Об этом он рассказал на странице в социальной сети Instagram.

Политика Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.

Политика Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Экономика Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Олег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру форварда Эсекиэля Понсе в матче с КАМАЗом (2:1) в 1/16 финала Олимп Кубка России.

Происшествия Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота Сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа КНР) обнаружили в подвале "арсенал", которому бы позавидовали некоторые банки: это почти 13 тонн золота (для сравнения - это восьмая часть золота, которую, например, в 2019 году приобрела Польша), а также сотни миллионов в долларовом эквиваленте.

Здоровье Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Экономика В систему быстрых платежей внедрят оплату по биометрии лица «Ростелеком» внедрит в созданную Банком России систему быстрых платежей (СБП) функцию оплаты покупок с помощью изображения лица, рассказали РБК два источника на банковском рынке и собеседник, близкий к «Ростелекому».

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и призвал ввести санкции против Киева.

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Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Политика СКР возбудил дело против ветерана СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса В 2017 году ветеран Латышского легиона СС Висвалдис Лацис переиздал в Риге книгу «Латышский легион в свете истины».

Политика Зеленский объяснил критику лидеров ЕС в разговоре с Трампом Разговор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером проходил в «сложный период», заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило 26 сентября информационное агентство УНИАН.

Финансы Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.

Технологии «Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.