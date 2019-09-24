Футбол
КП - ТулаТульский «Арсенал» обыграл воронежский «Факел»
25 сентября встреча "Арсенала" и "Факела" в Воронеже завершилась победой туляков. С первых минут игры оружейники взяли мяч под свой контроль.
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Петр Портянский о победе тульского «Арсенала» над «Факелом»: победили «на классе» полурезервным составом
Тульские новостивчера в 16:00
«Факел» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года
LiveSport.ru24 сентября в 01:04
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Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Lenta.ru вчера в 03:26
Происшествия
Арестованный священник Стремский обвинен в изнасиловании детей
Следователи обвинили арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса.
Известия 02:26
Наука
Создан катализатор для получения газообразного дейтерия
Исследователи из Университета Осаки разработали катализатор, который позволяет производить газообразный дейтерий — D2 — и протодейтерий — HD — из недорогого исходного сырья в присутствии тяжелой воды.
Индикатор вчера в 07:04
Происшествия
Умер адвокат Александра Кокорина
Юрист Андрей Ромашов, защищавший нападающего Александра Кокорина на известном процессе о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался у себя на даче.
Вести.Ru 01:30
Шоу-бизнес
Звезды российского шоу-бизнеса пошутили над похожим на Собчак Галкиным
Российский артист Максим Галкин узнал, что похож на телеведущую Ксению Собчак. Об этом он рассказал на странице в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 16:09
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.
РБК вчера в 22:58
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Армия и оружие
Польша начала создание второго по величине в стране военного полигона
Военный полигон создается польской армией на востоке республики.
Известия 01:46
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости вчера в 10:41
Футбол
Олег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру форварда Эсекиэля Понсе в матче с КАМАЗом (2:1) в 1/16 финала Олимп Кубка России.
Sports.ru вчера в 15:00
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия
Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота
Сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа КНР) обнаружили в подвале "арсенал", которому бы позавидовали некоторые банки: это почти 13 тонн золота (для сравнения - это восьмая часть золота, которую, например, в 2019 году приобрела Польша), а также сотни миллионов в долларовом эквиваленте.
Российская газета 00:34
Футбол
Пуйоль отказался стать спортивным директором «Барселоны»
Sports.ru вчера в 18:22
Здоровье
Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют
Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Москва 24 вчера в 09:55
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Экономика
В систему быстрых платежей внедрят оплату по биометрии лица
«Ростелеком» внедрит в созданную Банком России систему быстрых платежей (СБП) функцию оплаты покупок с помощью изображения лица, рассказали РБК два источника на банковском рынке и собеседник, близкий к «Ростелекому».
Коммерсантъ вчера в 23:29
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и призвал ввести санкции против Киева.
Rambler News Service 01:22
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии появится танковый батальон США
В Литву прибывает танковый батальон США, который будет развернут на границе с Белоруссией в районе полигона Пабраде, говорится на сайте минобороны Литвы.
Московский Комсомолец вчера в 09:49
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
СКР возбудил дело против ветерана СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса
В 2017 году ветеран Латышского легиона СС Висвалдис Лацис переиздал в Риге книгу «Латышский легион в свете истины».
Говорит Москва 02:58
Политика
Зеленский объяснил критику лидеров ЕС в разговоре с Трампом
Разговор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером проходил в «сложный период», заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило 26 сентября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 00:37
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Общество
В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым
Московский Комсомолец вчера в 13:23
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23