25 сентября встреча "Арсенала" и "Факела" в Воронеже завершилась победой туляков. С первых минут игры оружейники взяли мяч под свой контроль.

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Политика Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».

Футбол Болельщиков «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом» Болельщиков воронежского «Факела» облили ледяной водой во время матча 1/16 финала Кубка России с тульским «Арсеналом».

Культура Полиглот Дмитрий Петров нашел ключ к изучению татарского языка По словам Дмитрия Петрова, для изучения татарского языка необходимо усвоить несколько фундаментальных принципов, представляющих из себя некий стержень языковой структуры, на который в свою очередь нанизывается лексический запас.

Космос Ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запущена с космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Технологии Танцующий робопес Boston Dynamics поступил в продажу Американская компания высоких технологий Boston Dynamics готова объявить о начале продаж популярного робопса Spot — ранее он назывался SpotMini.

Экономика Самые богатые семьи мира накапливают деньги из-за опасений рецессии Рик Стоун, бывший партнер Cadwalader, Wickersham & Taft, предвидит сложные времена для богатых семей (семейных офисов), пытающихся накапливать денежные средства.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.

Армия и оружие США разместят в Польше военный командный пункт — Блащак Пункт управления американскими войсками на Востоке Европы будет перенесен из Германии в Польшу.

Общество Кто такая Грета Тунберг и почему о ней говорит весь мир По примеру Тунберг студенты и школьники со всего мира проводят пикеты и митинги против возможной климатической катастрофы.

Происшествия Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.

Здоровье Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.

Общество Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

Политика Песков рассказал, о чем Путин и Мадуро говорили на встрече в Москве Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро на переговорах в Кремле 25 сентября обсуждали военно-техническое сотрудничество (ВТС), тема предоставления кредитов Каракасу не поднималась.

Кино Путин поздравил Басилашвили с юбилеем Президент России Владимир Путин направил телеграмму актёру театра и кино, народному артисту СССР Олегу Басилашвили, в которой поздравил его с 85-летним юбилеем.

Политика Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.

Происшествия Российский следователь угоняла машины мертвых По данным телеканала, следователь из Подольска вместе с подельниками проверяла автомобили в базе Госавтоинспекции.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.