Тульский "Арсенал" вышел вперед в игре 1/16 Кубка России против воронежского "Факела". На 22-ой минуте встречи после дальнего удара отличился Виктор Альварез. Голевую передачу отдал Игорь Горбатенко.

Тульский «Арсенал» открыл счет в игре с «Факелом»

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