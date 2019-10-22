Футбол
Газета.RuТульский «Арсенал» почтил память легендарного вратаря Льва Яшина
Тульский "Арсенал" почтил память легендарного советского вратаря Льва Яшина. Напомним, что сегодня, 22 октября, у голкипера мог бы быть юбилей - 90 лет.
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Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:54
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 06:26
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
RT на русском 10:16
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Газета.Ru вчера в 14:16
Политика
Посол Турции оценил слова Помпео о готовности США к войне
Турецкий посол в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр на пресс-конференции в Ташкенте заявил, что Анкара считает ошибкой перевода заявление руководителя Госдепартамента США Майка Помпео о готовности войны с Турцией, поскольку «он не мог сделать такого безответственного заявления».
Журналистская правда 09:06
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Армия и оружие
Ирак потребовал вывода переброшенных из Сирии войск США
«Объединенное командование разъясняет, что все американские войска, выведенные из Сирии, получили разрешение на въезд в регион Иракский Курдистан только для выезда из Ирака», – говорится в сообщении пресс-службы сил безопасности Ирака.
Взгляд.ру 08:37
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Хоккей
Тарасенко стал первой звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо»
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш", сообщает Sport24.
Газета.Ru 03:45
Шоу-бизнес
Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой
Телепрограмма вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Политика
Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса
Как сообщается в Facebook, он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Политика Сегодня вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Политика
Министр экономики Украины не обиделся на Коломойского за «дебила»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября украинский олигарх Игорь Коломойский назвал «дебилом» министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованова, заявившего, что номер «Квартал 95» о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой отрицательно повлияет на инвестиционный климат в стране.
REGNUM 08:56
Армия и оружие
Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии
«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:33
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Чемпионат 08:45
Общество
В Кремле считают необъяснимыми новые данные о бедности россиян
Кремлю не ясно, откуда Росстат взял данные о том, что половине россиян хватает денег только на еду и одежду, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
URA.Ru 09:36
Здоровье
Жители Новозыбкова напуганы страшным вирусом
По городу стали распространяться слухи о неком вирусе, вызывающем у детей отек гортани. Об этом сообщает издание БрянскНовости.RU.
Городской телеканал (Брянск) 07:50
Армия и оружие
«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ
Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
Военное обозрение вчера в 09:59
Экономика
Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости вчера в 11:31
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 23:58
Общество
В России могут появиться крепкие безалкогольные напитки
В России могут появиться крепкие безалкогольные напитки Основатель сети товаров для дома «Старик Хоттабыч» и бывший совладелец магазинов OBI Игорь Сосин намерен вывести на российский рынок безалкогольные напитки со вкусом виски, джина и бренди.
Коммерсантъ вчера в 16:42
Экономика
«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите
Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
РИА Новости 05:00