Пресс-служба тульского "Арсенала" подвергла критике работу арбитров в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:2).

Тульский «Арсенал» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»

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