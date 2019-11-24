Пресс-служба тульского "Арсенала" подвергла критике работу арбитров в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:2).

Тульский «Арсенал» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»

Музыка Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить Композитор и продюсер Игорь Крутой пожелал российским участникам международного конкурса "Детское Евровидение-2019" Татьяне Меженцевой и Денберелу Ооржаку хорошо выступить и достойно представить страну.

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Музыка Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.

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Общество Известны новые сроки изменения правил медосмотра для водителей Напомним, что 22 ноября этого года в юридическую силу должны были вступить в силу изменения в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) согласно приказу Минздрава РФ от 10.09.2019 № 731н.

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