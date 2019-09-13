РПЛ

Sports.ruSports.ruЧемпионат России. «Зенит» обыграл «Арсенал»

Зенит — Арсенал (Тула)
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Артем Дзюба
5′
15′
Виктор Альварес
Максим Володько
39′
Александр Денисов
42′
Роберт Бауэр
56′
Кантемир Берхамов
64′
Кантемир Берхамов
Кирилл Комбаров
Себастьян Дриусси
66′
67′
Евгений Луценко
Далер Кузяев
Олег Шатов
70′
Сердар Азмун
75′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
75′
Олег Шатов
88′
Юрий Жирков
Вячеслав Караваев
90′+1′
9-й тур РПЛ стартовал матчем «Зенит» – «Арсенал» (3:1). В субботу «Спартак» примет «Урал», «Локомотив» сыграет на выезде с «Сочи».
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