Футбол

КП - ТулаКП - ТулаТульский «Арсенал» сыграет с московским ЦСКА

ЦСКА — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
24′
Кирилл Комбаров
31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
78′
83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
90′+4′
2 декабря в 19.30 в Москве «Арсенал» сыграет с ЦСКА. Для оружейников это будет последний гостевой матч перед зимним перерывом. Рассудит игру Николай Волошин (Смоленск).
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