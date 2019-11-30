Футбол

ГТРК ТулаГТРК ТулаТульский «Арсенал» сыграет с ЦСКА

ЦСКА — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
24′
Кирилл Комбаров
31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
78′
83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
90′+4′
Футболисты тульского «Арсенала» сегодня проведут предпоследний матч первой части сезона. В 18-ом туре чемпионата Российской премьер-лиги подопечные Игоря Черевченко в Москве сыграют против ЦСКА.
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