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Зенит — Арсенал (Тула)
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В пятницу тульский "Арсенал" проведет матч 9-го тура против петербургского "Зенита". Матч пройдет на стадионе "Санкт-Петербург-Арена".
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