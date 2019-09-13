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КП - ТулаТульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13 сентября в 20.00 «Арсенал» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Игра состоится на «Газпром Арене».
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«Зенит» – «Арсенал» Тула. 13.09.2019. Где смотреть матч онлайн
Bookmaker-ratings.ru10 сентября в 16:00
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