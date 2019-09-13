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КП - ТулаКП - ТулаТульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Зенит — Арсенал (Тула)
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13 сентября в 20.00 «Арсенал» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Игра состоится на «Газпром Арене».
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