13 сентября в 20.00 «Арсенал» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Игра состоится на «Газпром Арене».

Тульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

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