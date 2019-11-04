Футбол
Тульские ИзвестияТульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком»
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
29
Кутепов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
25
Мельгарехо
47
Зобнин
49
Ананидзе
8
Тил
9
Мирзов
23
Ларссон
50
Шамов
9
Комбаров
71
Денисов
8
Григалава
6
Беляев
4
Бауэр
20
Чаушич
70
Костадинов
11
Ткачев
22
Лесовой
48
Луценко
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑5‑1
В понедельник, 4 ноября, тульский "Арсенал" в рамках очередного тура чемпионата России по футболу сыграет с московским "Спартаком". Матч пройдет на "Открытие-Арене" в Москве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Один из ведущих игроков тульского «Арсенала» не сыграет со «Спартаком»
Молодой коммунар01 ноября в 10:38
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Гаджеты
OnePlus Watch — у умных часов Xiaomi Mi Watch появился конкурент
Уже завтра будут официально представлены новые умные часы Xiaomi Mi Watch, а через несколько месяцев в продажу поступят первые умные часы компании OnePlus.
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»
Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Авто
АвтоВАЗ пояснил причины хлипкого кузова своих автомобилей
Про новые автомобили нередко говорят, что они сделаны "как из фольги", ведь с каждым годом их кузов становится все тоньше и тоньше.
Общество
В работе «Вконтакте» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Происшествия
В Шереметьево сел Boeing 737 со сработавшим датчиком неисправности
"Самолет, выполнявший рейс SU2307 Франкфурт-Москва, совершил посадку в аэропорту Шереметьево в штатном режиме согласно расписанию", - сказал собеседник агентства.
Футбол
Касильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле
38-летний голкипер провел первую индивидуальную тренировку на поле.
Шоу-бизнес
Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске
Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
Здоровье
Жителей России предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специалисты погодного центра «Фобос» предупредили об «аномальном субтропическом тепле», которое придет в Центральную Россию с 4 ноября.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Бывший супруг певицы Лолиты Милявской теннисист Дмитрий Иванов рассказал, из-за чего распался их брак.
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Армия и оружие
Нацики прикидываются волонтерами и обстреливают позиции ВСУ и НМ ЛНР в Золотом
Космос
Boeing испытал систему эвакуации новейшего корабля Starliner
Компания Boeing провела испытание системы эвакуации новейшего космического корабля Starliner, НАСА ведет прямую трансляцию.
Шоу-бизнес
Лановому стало плохо во время спектакля
Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Армия и оружие
На Украине назвали новую дату отвода сил в Петровском
Политика
Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
Гаджеты
Microsoft разработало новое приложение Office для Android
Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Шоу-бизнес
Директора Клявера спросили о госпитализации дочери артиста
Представитель певца Дениса Клявера прокомментировала в беседе с изданием 78.ru информацию о госпитализации его дочери от певицы Евы Польны.
Футбол
«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»
Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.