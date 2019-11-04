Футбол

Тульские ИзвестияТульские ИзвестияТульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком»

Спартак — Арсенал (Тула)
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
  
29
Кутепов
  
2
Жиго
  
14
Джикия
  
6
Дантас
  
25
Мельгарехо
  
47
Зобнин
  
49
Ананидзе
  
8
Тил
  
9
Мирзов
  
23
Ларссон
  
50
Шамов
  
9
Комбаров
  
71
Денисов
  
8
Григалава
  
6
Беляев
  
4
Бауэр
  
20
Чаушич
  
70
Костадинов
  
11
Ткачев
  
22
Лесовой
  
48
Луценко
  
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑5‑1
В понедельник, 4 ноября, тульский "Арсенал" в рамках очередного тура чемпионата России по футболу сыграет с московским "Спартаком". Матч пройдет на "Открытие-Арене" в Москве.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Матч против «Арсенала» станет особенным для «Спартака»

Soccer.ru08:05

Виктор Альварес не сыграет против «Спартака»

Тульские новости07:15

Один из ведущих игроков тульского «Арсенала» не сыграет со «Спартаком»

Молодой коммунар01 ноября в 10:38

«Спартак» – «Арсенал» Тула. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Sports.ru03:15

«Спартак» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Чемпионат08:10

4 ноября тульский «Арсенал» и «Спартак» встретятся в Москве

Тульские Известия03:37

«Спартак» — «Арсенал». Видеотрансляция

Sport24.ru09:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Шоу-бизнес

Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены

News.ru 06:49
Музыка

Украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV

Газета.Ru 09:13
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Общество

Полиция Ирака открыла огонь по протестующим в Багдаде

Известия 09:38
Гаджеты

OnePlus Watch — у умных часов Xiaomi Mi Watch появился конкурент

Уже завтра будут официально представлены новые умные часы Xiaomi Mi Watch, а через несколько месяцев в продажу поступят первые умные часы компании OnePlus.
iXBT.com 08:38
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС 01:33
Происшествия

Зарезали и сожгли: кто убил беременную женщину в Нижнем Новгороде

Газета.Ru 10:07
Кино

Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»

Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU 10:08
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Авто

АвтоВАЗ пояснил причины хлипкого кузова своих автомобилей

Про новые автомобили нередко говорят, что они сделаны "как из фольги", ведь с каждым годом их кузов становится все тоньше и тоньше.
Новые автомобили 06:15
Общество

В работе «Вконтакте» произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Коммерсантъ 09:35
Происшествия

В Шереметьево сел Boeing 737 со сработавшим датчиком неисправности

"Самолет, выполнявший рейс SU2307 Франкфурт-Москва, совершил посадку в аэропорту Шереметьево в штатном режиме согласно расписанию", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 09:30
Футбол

Касильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле

38-летний голкипер провел первую индивидуальную тренировку на поле.
Матч ТВ 09:01
Шоу-бизнес

Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске

Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
78.ru вчера в 10:40
Происшествия

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Здоровье

Жителей России предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специалисты погодного центра «Фобос» предупредили об «аномальном субтропическом тепле», которое придет в Центральную Россию с 4 ноября.
REGNUM вчера в 09:20
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Бывший супруг певицы Лолиты Милявской теннисист Дмитрий Иванов рассказал, из-за чего распался их брак.
URA.Ru 09:03
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

Газета.Ru 05:26
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Армия и оружие

Нацики прикидываются волонтерами и обстреливают позиции ВСУ и НМ ЛНР в Золотом

Новостной фронт 06:28
Космос

Boeing испытал систему эвакуации новейшего корабля Starliner

Компания Boeing провела испытание системы эвакуации новейшего космического корабля Starliner, НАСА ведет прямую трансляцию.
РИА Новости 10:02
Шоу-бизнес

Лановому стало плохо во время спектакля

Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46
Армия и оружие

На Украине назвали новую дату отвода сил в Петровском

РИА Новости 09:09
Политика

Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин

РИА Новости 07:03
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Гаджеты

Microsoft разработало новое приложение Office для Android

Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.
Актуальные Новости вчера в 09:35
Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Шоу-бизнес

Директора Клявера спросили о госпитализации дочери артиста

Представитель певца Дениса Клявера прокомментировала в беседе с изданием 78.ru информацию о госпитализации его дочери от певицы Евы Польны.
Газета.Ru 08:43
Футбол

«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»

Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
Российская газета 08:54
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал 02 ноября в 23:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное