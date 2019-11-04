РПЛ
Молодой коммунарТульский «Арсенал» в гостях выиграл у московского «Спартака»
Единственный мяч на 16-й минуте встречи, проходившей на столичной "Открытие Арене", забил Евгений Луценко. Тульские футболисты, вопреки прогнозам, прервали свою безвыигрышную серию в матче с сильным соперником.
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Происшествия
В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве
Газета.Ru вчера в 05:26
Общество
У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Экономика
На Сахалине собираются развивать медицинский туризм
Ключевая стратегическая задача развития здравоохранения до 2029 года, чтобы люди жили долго (78+) и чтобы медицинский туризм стал одним из приоритетных направлений, а именно потоки с Азии должны быть перенаправлены на Сахалин.
Сахалин.Инфо 02:45
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Авто
В Сети появилось изображение салона обновлённой Lada 4x4
Накануне в Сети появился снимок новой передней панели, на котором также можно увидеть и новую комбинацию приборов.
Тарантас Ньюс 01:04
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Здоровье
Названы 5 безобидных вещей, которые могут вызвать зависимость
Как сообщает ToDay News Ufa, список 5 абсолютно безобидных вещей, который могут вызвать зависимость, следующий: Сыр.
ToDay News Ufa вчера в 11:23
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70 процентов
Неплатежи юридических лиц за вывоз отходов составляют 65-70 процентов. При этом население не доплачивает 20 - 35 процентов.
Российская газета 02:43
Общество
Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву
Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru вчера в 05:35
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 15-го тура РПЛ с "Арсеналом" (0:1).
Чемпионат вчера в 13:24
Экономика
ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге
ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море.
РБК 02:15
Киберспорт
Team Secret обновила состав по Dota 2
Киберспортивная организация Team Secret произвела изменения в составе по Dota 2. Команду покинули Чжэн MidOne Йек Най и тренер Ли SunBhie Чон Дже, их места заняли Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен и Сонг Го Heen Ли.
Матч ТВ 02:41
Общество
Врач-диетолог назвала самые вредные сладости
Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Life.ru 02 ноября в 08:07
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Общество
Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц
В 2019 году размер социальной пенсии по старости составляет более 5 тыс. руб. Прописанным в Москве артистам также положена региональная надбавка.
Газета.Ru вчера в 23:54
Технологии
Эксперты рассказали, как выявить слежку за смартфоном
Специалисты из "Лаборатории Касперского" рассказали, как выявить слежку за смартфоном.
Piter.tv 01:23
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Хоккей
Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Оттавой»
Газета.Ru вчера в 22:12
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
РИА Новости вчера в 11:25
Интернет
Компания Facebook сменила логотип
Компания Facebook сменила свой логотип, чтобы пользователи не смогли спутать его с логотипом одноименной социальной сети.
UfacityNews.ru вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 06:49
Армия и оружие
В США назвали Россию «самой реальной военной угрозой»
Россия оценивается как «самая реальная военная угроза» для США, а также «для американских интересов в Европе».
Телеканал 360° 02 ноября в 19:05
Армия и оружие
США проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы
Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
REGNUM вчера в 23:48