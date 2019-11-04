Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом", передает ТАСС. Подопечные Тедеско уступили со минимальным счетом.

Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом»

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