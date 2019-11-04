РПЛ

Газета.RuГазета.RuТедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом»

Спартак — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
16′
Евгений Луценко
30′
Евгений Луценко
Илья Кутепов
Наиль Умяров
45′+2′
60′
Александр Денисов
68′
Кирилл Комбаров
Анри Хагуш
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
72′
80′
Горан Чаушич
Игорь Горбатенко
Джано Ананидзе
Аяз Гулиев
84′
85′
Евгений Луценко
Эванс Кангва
Наиль Умяров
86′
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом", передает ТАСС. Подопечные Тедеско уступили со минимальным счетом.
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