Футбол

КоммерсантъКоммерсантъ«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Арсенал» в Туле встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили: Александр Ломовицкий (43) — Андрей Мостовой (6).
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