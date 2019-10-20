Футбол
Коммерсантъ«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Арсенал» в Туле встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили: Александр Ломовицкий (43) — Андрей Мостовой (6).
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Песков заявил об опасности операции Турции в Сирии
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Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
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ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
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Общество
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Источник утверждает, что все три модели получат поддержку 5G, тогда как сейчас таким могут похвастаться лишь специальные версии, продающиеся далеко не везде.
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Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Американскую "разводку" раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в телеинтервью.
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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.
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Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".