Футбол

Молодой коммунарМолодой коммунарУрал — Арсенал (Тула) 2:2 (5:4 по пенальти)

Урал — Арсенал (Тула)
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
14′
Георгий Костадинов
Николай Димитров
24′
34′
Сергей Ткачев
Отман Эль-Кабир
37′
П
Тульский «Арсенал» встречается с «Уралом» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу.
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