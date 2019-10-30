Футбол
Молодой коммунарУрал — Арсенал (Тула) 2:2 (5:4 по пенальти)
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
|14′
Георгий Костадинов
Николай Димитров
|24′
|34′
Сергей Ткачев
Отман Эль-Кабир
|37′
|П
Тульский «Арсенал» встречается с «Уралом» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу.
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