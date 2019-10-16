Следствие утратило живой вещдок резонансного дела о наркотиках В среду Новомосковский суд продолжит рассматривать уголовное дело о доставке наркотиков в колонию с использованием кота.

с чего всё началось

Тульский кот, проносивший наркотики в колонию, сбежал из приюта, куда его определили следователи. Побег живого "вещдока" подтвердила "РГ" пресс-секретарь УФСИН по региону Маргарита Риммар. Кот вырос в колонии № 6 в городе Донской Тульской области.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Здоровье Названы 12 изменений c телом, которые могут указывать на рак О раке может сигнализировать затруднение при глотании, боль в спине, не связанная с ортопедическими заболеваниями, а также болевые ощущения в ногах, зуд и внезапное изменение пищевых предпочтений, пишет «МедикФорум».

Политика Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную гору Пэктусан Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне «по первому снегу».

Общество Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.

Гаджеты Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11 Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.

Происшествия Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.

Футбол Маммана перенес операцию на колене Аргентинский защитник «Зенита» Эммануэль Маммана перенес операцию на коленном суставе.

Происшествия Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота» Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.

Общество Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме Известный американский инженер, изобретатель, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск примет участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который стартует 18 октября.

Происшествия Петербурженку задержали за расчленение соседа по коммуналке Сотрудники полиции задержали 41-летнюю петербурженку по подозрению в убийстве и расчленении своего соседа по коммуналке.

Происшествия Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.

Экономика «Лукойл» решил раздать больше денег Нефтяная компания «Лукойл» на своем сайте объявила о корректировке дивидендной политики, которая с учетом дополнительных обстоятельств должна привести к росту выплат.

Политика Президент подписал закон о праве полицейских объявлять предостережения Российские полицейские смогут объявлять гражданам официальные предостережения о недопустимости их действий.

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.

Происшествия Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки Следователи задержали подозреваемых в убийстве молодой матери из Екатеринбурга.

Общество Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».

Общество Путин ужесточил наказание за организацию нелегальных детских лагерей Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за нарушения при организации детского отдыха, сообщается на официальном правовом портале.

Политика Путин проверит ход ликвидации последствий паводков Президент России Владимир Путин проведет 16 октября совещание в Кремле по вопросу ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал "РЕН ТВ" о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.