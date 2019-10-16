Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаТульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

Что произошло и почему кот сбежал из-под "домашнего ареста", Маргатире Римар неизвестно.
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с чего всё началось

«Кот-наркокурьер» сбежал до суда

Животное сбежало из зооуголка, куда было передано следствием «на ответственное хранение». По словам господина Сотникова, утеря кота лишает защиту возможности провести следственный эксперимент — проверить, мог ли кот действительно переносить запрещенные вещества.
Коммерсантъ03:00

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В Тульской области кот-наркокурьер сбежал до суда

КП - Тула09:38

Громкое дело в Новомосковске: адвокат заявил о побеге «кота-наркокурьера»

MySLO.ru06:40

Кот-наркокурьер в Тульской области сбежал из-под стражи

Первый Тульский07:01

Источник: кот-наркокурьер не сбегал из зооуголка в Новомосковске

Тульские новости08:25

Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда

Известия06:13

Кот-наркокурьер сбежал от российских следователей

Lenta.ru04:48

«Кот-наркокурьер» сбежал до суда

Коммерсантъ03:00
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Бывшая жена Джереми Реннера заявила, что актер хотел убить ее

КиноПоиск вчера в 04:09
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Гаджеты

Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11

Первые модели смартфонов Xiaomi получили доступ к обновлению оболочки MIUI 11.
ToDay News Ufa 09:39
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Общество

Жизнеобеспечение в Иркутской области восстановлено, заявил Мутко

Система жизнеобеспечения в пострадавшей от паводков Иркутской области полностью восстановлена, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и ДФО.
РИА Новости 08:45
Авто

В России новым автомобилям запретят ездить без номеров

В России будет запрещена эксплуатация новых автомобилей без номеров.
За рулем Кубань вчера в 08:23
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Общество

Между Россией и Грузией восстановлено сообщение

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
Lenta.ru 09:32
Армия и оружие

Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.
RT на русском 11:13
Политика

Трамп предсказал крах экономики США из-за победы «клоуна» на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы «клоуна» на выборах страну ждёт экономический крах, как это было уже во время Великой депрессии.
News.ru 09:18
Футбол

Черышев и Семёнов вошли в символическую сборную по версии УЕФА

Два игрока сборной России по футболу, полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семёнов, вошли символическую сборную недели в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
News.ru 11:21
Общество

Россияне стали лояльнее к теневым доходам и работе

На теневом рынке труда заняты более 25 млн россиян, пишет РБК.
Алтайская правда 07:47
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Наука

Ученые визуализировали корабль голландских контрабандистов, потерпевший крушение в XVII веке

В XVII веке Нидерланды и другие европейские страны по решению короля Дании не могли торговать с Исландией, однако голландским контрабандистам удавалось обходить запрет: они приплывали в исландские порты на судах с ложными датскими флагами.
Naked Science 09:55
Общество

Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском

Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.
Известия 11:25
Политика

Путин заявил о новой задаче для ОПК

Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства.
Газета.Ru 11:15
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Гаджеты

Компания Ulefone представила смартфон Ulefone Armor X5

ITZine.ru вчера в 06:02
Экономика

Россия впервые потеряла лидерство по объему торговли с Украиной

Общая доля Китая во внешней торговле Украины в начале 2019 года достигла 10,6%. В рейтинге стран, с которыми Украина имеет наибольшие объемы торговли, Китай впервые опередил Россию.
Известия 10:28
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Политика

Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК вчера в 14:46
Футбол

Отец Черышева уволен с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»

RT на русском 10:26
Происшествия

Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Коммерсантъ вчера в 17:54
Экономика

Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента

Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
Европейско-Азиатские новости 14 октября в 03:03
Политика

В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе

На рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект, в котором предлагается при приятии на службу в Росгвардию ввести проверку на полиграфе.
Российская газета 06:19
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Экономика

«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Гаджеты

Параметры, изображения и даже цены видеокарты GeForce GTX 1660 Super

Видеокарта GeForce GTX 1660 Super должна быть представлена до конца текущего месяца.
iXBT.com вчера в 02:26
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
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