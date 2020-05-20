Общество
ИзвестияТульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили «Тульские новости».
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с чего всё началось
В защитном костюме, пояснил он, очень жарко, поэтому медработник и решил не надевать одежду. К тому же, девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько. Читатель также отметил, что мужчины в палате ничего против «костюма» медика не имели.Тульские новостивчера в 11:00
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