В защитном костюме, пояснил он, очень жарко, поэтому медработник и решил не надевать одежду. К тому же, девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько. Читатель также отметил, что мужчины в палате ничего против «костюма» медика не имели.

с чего всё началось

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили «Тульские новости».

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