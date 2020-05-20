Общество
RT на русскомМедсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
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с чего всё началось
В защитном костюме, пояснил он, очень жарко, поэтому медработник и решил не надевать одежду. К тому же, девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько. Читатель также отметил, что мужчины в палате ничего против «костюма» медика не имели.Тульские новостивчера в 11:00
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Армия и оружие
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Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
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Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
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Общество
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ТАСС 06:49
Общество
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
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Политика
YouTube заблокировал крупные крымские информационные каналы
Симферополь, 20 мая 2020, 12:17 — REGNUM Сервис YouTube заблокировал аккаунты крупнейшего в Крыму государственного телеканала «Крым 24», а также News Front и Anna News, передаёт 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
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Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска
Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
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Газета.Ru вчера в 18:38
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Медсестры из Бурятии пожаловались на кидавших в них камни пациентов
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Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков прервал молчание после новостей о разводе с певицей Полиной Гагариной.
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Общество
Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом
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На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Экономика
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Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
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Коммерсантъ вчера в 22:50
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«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
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Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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Расстояние в два метра между людьми в парке признано небезопасным
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Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке
"В Оренбургской области по подозрению в получении взятки задержан глава Светлинского района Виктор Владимирович Тараканов", - сказано в сообщении.
ТАСС вчера в 14:02
Технологии
Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе
От кандидатов не требуется опыт работы, однако их просят установить как бы "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону с целью получить средства через банковские приложения.
Газета.Ru 06:31
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
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Дени Вильнёв год работал над дизайном песчаных червей для новой «Дюны»
КиноПоиск 18 мая в 04:09
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
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Dell готовит игровой монитор Alienware 25 с частотой 360 Гц
Компания Dell готовит к выпуску новый игровой монитор Alienware 25: модель с кодовым обозначением AW2521H должна дебютировать на коммерческом рынке позднее в текущем году.
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