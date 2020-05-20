Коронавирус
РИА НовостиТульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. Об этом сообщают "Тульские новости". Инцидент произошел в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы.
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с чего всё началось
По информации обратившегося, снимок сделан в Тульской областной больнице. Наш источник данную информацию подтвердил. В защитном костюме, пояснил он, очень жарко, поэтому медработник и решил не надевать одежду.Тульские новости11:00
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