В защитном костюме, пояснил он, очень жарко, поэтому медработник и решил не надевать одежду. К тому же, девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько. Читатель также отметил, что мужчины в палате ничего против «костюма» медика не имели.

с чего всё началось

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. Об этом сообщают "Тульские новости". Инцидент произошел в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы.

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

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