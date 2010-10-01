В России проходит единый день голосования. Всего по стране выбирают свыше 118 тысяч кандидатов. Хотя в последние месяцы, понятно, внимание было приковано только к выборам в Мосгордуму и отчасти кампании в Петербурге, где должен определиться новый губернатор.

Тулун, Петербург и Москва: в России идет единый день голосования

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