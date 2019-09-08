Политика
Коммерсантъ Санкт-ПетербургВ Петербурге начались выборы губернатора
8 сентября в России проходит единый день голосования. В Петербурге с 8:00 по мск открылись избирательные участки. Горожане сегодня выбирают губернатора Санкт-Петербурга.
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Кандидат на пост главы Петербурга Тихонова пришла в политику через коррупцию
Откровенно RU06 сентября в 14:44
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Гаджеты
Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии
Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.
Ferra вчера в 07:12
Хоккей
«Куньлунь» переиграл «Барыс» в домашнем матче
Хоккейный пекинский клуб «Куньлунь Ред Старз» обыграл хоккеистов команды «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
REGNUM 05:51
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Политика
Единый день голосования в России начался на Камчатке и Чукотке
Народные новости вчера в 16:31
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Футбол
Жиру: «Сборная Франции могла больше забить Албании»
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (4:1).
Sport24.ru 00:55
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Политика
Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ
В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
REGNUM 05:48
Гаджеты
Объявлена дата выпуска смартфона на Linux
Создатели платформы для смартфонов на базе Linux объявили о готовности передать аппарат — PinePhone — разработчикам программного обеспечения.
Ferra 05:36
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Баскетбол
ФИБА отстранила судей, которые работали на игре Франция — Литва
Международная федерация баскетбола отстранила от работы судейскую бригаду, которая обслуживала игру второго группового этапа чемпионата мира между Францией и Литвой (78:75).
Sportbox.RU 05:01
Единоборства
Макгрегор хочет провести реванш с Хабибом в Москве
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегор заявил, что он хотел бы провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Bookmaker-ratings.ru 01:23
Экономика
Как и зачем делят инвесторов профучастники
Как и зачем делят инвесторов профучастники Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование.
Коммерсантъ 03:02
Политика
В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов
Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.
ТАСС 03:52
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Армия и оружие
Штурм за пять минут: кадры работы спецназа ВВО в условиях цейтнота
По легенде маневров, террористы уже готовились принять самолет с подкреплением, но спецназ обнаружил их базу и, изучив подходы к объекту и сняв часовых, бойцы спецподразделения начали штурм.
ТК Звезда 05:23
Экономика
Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков
Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.
REGNUM вчера в 14:56
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Хоккей
Овечкин: ради прикола не хочу возвращаться в КХЛ
Не хочу возвращаться ради прикола.
Вести.Ru 03:53
Происшествия
В Москве задержали координатора движения «Голос»
Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38