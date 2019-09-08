8 сентября в России проходит единый день голосования. В Петербурге с 8:00 по мск открылись избирательные участки. Горожане сегодня выбирают губернатора Санкт-Петербурга.

Гаджеты Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.

Хоккей «Куньлунь» переиграл «Барыс» в домашнем матче Хоккейный пекинский клуб «Куньлунь Ред Старз» обыграл хоккеистов команды «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Здоровье Названы самые полезные и вредные продукты для мозга Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.

Экономика Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5% Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.

Футбол Жиру: «Сборная Франции могла больше забить Албании» Нападающий сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (4:1).

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Политика Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.

Политика Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.

Гаджеты Объявлена дата выпуска смартфона на Linux Создатели платформы для смартфонов на базе Linux объявили о готовности передать аппарат — PinePhone — разработчикам программного обеспечения.

Происшествия В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.

Баскетбол ФИБА отстранила судей, которые работали на игре Франция — Литва Международная федерация баскетбола отстранила от работы судейскую бригаду, которая обслуживала игру второго группового этапа чемпионата мира между Францией и Литвой (78:75).

Единоборства Макгрегор хочет провести реванш с Хабибом в Москве Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегор заявил, что он хотел бы провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

Экономика Как и зачем делят инвесторов профучастники Как и зачем делят инвесторов профучастники Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование.

Политика В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.

Происшествия В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.

Армия и оружие Штурм за пять минут: кадры работы спецназа ВВО в условиях цейтнота По легенде маневров, террористы уже готовились принять самолет с подкреплением, но спецназ обнаружил их базу и, изучив подходы к объекту и сняв часовых, бойцы спецподразделения начали штурм.

Экономика Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.

Политика В Ингушетии избрали нового главу региона Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".

Происшествия В Москве задержали координатора движения «Голос» Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».

Происшествия В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.