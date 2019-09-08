Политика

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-ПетербургВ Петербурге начались выборы губернатора

8 сентября в России проходит единый день голосования. В Петербурге с 8:00 по мск открылись избирательные участки. Горожане сегодня выбирают губернатора Санкт-Петербурга.
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В Петербурге начались выборы губернатора

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