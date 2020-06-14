Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.

с чего всё началось

Есть несколько способов увеличить шансы на одобрение кредита в российских банках. Первое — надо позаботиться о положительной кредитной истории, приводит lenta.ru совет эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаила Зельцера.

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