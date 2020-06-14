Экономика
Молодой коммунарТулякам рассказали о правилах успешного получения кредита
Есть несколько способов увеличить шансы на одобрение кредита в российских банках. Первое — надо позаботиться о положительной кредитной истории, приводит lenta.ru совет эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаила Зельцера.
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с чего всё началось
Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.ПРАЙМ13 июня в 19:06
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
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Автоновости дня 13 июня в 02:50
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В России отменили «банковский роуминг»
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает, что размер комиссии при переводе денежных средств между счетами физических лиц внутри одного банка, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) подразделений кредитной организации.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:19
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Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
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Evo-rus.com вчера в 08:06
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Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Общество
Россияне озвучили зарплатные ожидания после пандемии
После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц.
Российская газета 01:36
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RuNews24.ru 02:19
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У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19
Военное положение введено в городе Баодин в соседней с Пекином провинции Хэбэй из-за вспышки COVID-19 на крупнейшем пекинском сельскохозяйственном оптовом рынке, следует из опубликованного заявления на сайте правительства города.
РИА Новости 00:44
Общество
В Белгазпромбанке после обысков ввели временную администрацию
ЦБ Белоруссии ввел в Белгазпромбанке временную администрацию.
РБК 02:39
Происшествия
В Волгограде убили студента-иностранца
Волгоград, 15 июня 2020, 09:40 — REGNUM Тело 17-летнего молодого человека с множественными колото-резаными ранами обнаружили ночью 13 июня в Волгограде.
REGNUM 02:40
Общество
В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники
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В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием
В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
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При сносе статуи главы Конфедерации в США нашли виски 1936 года
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Наука
Биологи раскрыли тайное «оружие» бабочек от дождя
Биологи раскрыли, почему ливень смертельно опасен для насекомых. Для бабочки падение одной капли – как для человека удар шаром для боулинга.
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Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
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В американской Атланте продолжаются протесты
BFM.ru вчера в 07:40
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Появилось видео со съёмок фильма «Топ Ган: Мэверик»
News.ru 12 июня в 06:04
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Названы места с повышенным риском заразиться коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
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Политика Сегодня вчера в 02:36
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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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В Хакасии на Ивановских озерах погиб турист из Красноярска
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В РФ разрабатывают водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»
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Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
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