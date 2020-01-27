Происшествия

ГЛАС.RUГЛАС.RUТуман послужил основной причиной крушения вертолета Коби Брайанта

Американское издание «Los Angeles Times» передает информацию от полиции штата Калифорнии, которая предполагает, что туман стал главной причиной крушения вертолета с 9 людьми на борту. Источник утверждает, что сложившаяся погодная ситуация не подходила для полетов на вертолете на территории штата.
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Американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20-ти сезонов за одну команду, «Лос-Анджелес Лейкерс». Играл на позиции атакующего защитника. Был выбран в первом раунде под общим 13-м номером на драфте НБА 1996 года командой «Шарлотт Хорнетс». Сразу по окончании школы начал карьеру в НБА. За это время выиграл пять чемпионских титулов, 18 раз принимал участие в матче всех звёзд, 15 раз включался в сборную всех звёзд и 12 раз в сборную защиты всех звёзд. В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также становился победителем чемпионата Америки. Его четыре награды MVP матча всех звёзд являются наибольшим количеством в истории НБА...
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