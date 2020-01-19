Политика

ТАССТАССПутин встретится с Эрдоганом в Берлине

Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии. "Такая встреча планируется", - сообщили ТАСС в пресс-службы главы российского государства.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Об итоговом документе конференции по Ливии говорить рано — президент Турции

Красная весна05:07

Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

ТАСС06:36

Путин встретится с Эрдоганом в Берлине

News.ru05:41

В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана в Берлине

RT на русском05:52

Путин и Эрдоган встретятся в Берлине

Российская газета05:49

В Берлине вскоре начнется международная конференция по Ливии

Эхо Москвы05:00

Путин прибыл в Берлин на конференцию по урегулированию в Ливии

РИА Новости06:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Политика

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
ТАСС 05:02
Происшествия

Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы

Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Lenta.ru вчера в 09:45
Экономика

Министр финансов Британии пообещал компаниям процветание после Brexit

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times обратился к представителям бизнеса с призывом отказаться от продвижения идей, согласно которым королевство после Brexit должно сохранить нынешние торговые соглашения с Европейским союзом.
РБК 03:04
Общество

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Газета.Ru 05:09
Общество

На востоке Канады из-за рекордных сугробов объявлен режим ЧС

BFM.ru 05:09
Политика

Зеленский и Гончарук встретили самолет с погибшими украинцами

Вести.Ru 05:25
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Газета.Ru вчера в 08:52
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Армия и оружие

В Тегеране согласны передать Украине «черные ящики» со сбитого «Боинга»

Иран согласился передать Украине бортовые самописцы со сбитого пассажирского лайнера Boeing-737 украинской авиакомпании «МАУ», который был по ошибке сбит иранскими средствами ПВО вблизи Тегерана 8 января.
Shraibikus News вчера в 10:28
Общество

Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
RT на русском 06:34
Политика

Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Lenta.ru 05:29
Политика

Легендарный разведчик Ботян описал освобождение Кракова в 1945 году

Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.
Газета.Ru 05:16
Происшествия

В Петербурге арестовали обвиняемого в избиении своих детей мужчину

РБК вчера в 14:09
Политика

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Авто

УАЗ раскрыл детали проекта автомобиля для Минобороны

УАЗ раскрыл детали проекта по разработке автомобиля для Минобороны "Вагон". Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 03:44
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Армия и оружие

В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

РИА Новости вчера в 01:49
Футбол

Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»

Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Sports.ru вчера в 10:59
Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

Avia.pro вчера в 22:11
Происшествия

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
РБК 01:14
Футбол

Сульшер отказался признавать «Ливерпуль» лучшей командой в истории АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не считает нынешний «Ливерпуль» лучшей командой в истории английской Премьер-лиги.
Чемпионат 03:57
Происшествия

В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволила врача - рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Российская газета 04:01
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»

РИА Новости 04:05
Космос

Российско-европейский марсоход успешно прошел температурные испытания

Во Франции успешно завершились испытания марсохода российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020" (ExoMars-2020).
ТАСС 16 января в 07:13
Политика

Президент США Дональд Трамп играет только на руку Китаю

Рынки с оптимизмом оценивали успехи на переговорах США и Китая, которые сумели достичь соглашения и предотвратить дальнейшую эскалацию двусторонней торговой войны.
Наша версия 17 января в 09:00
Происшествия

На турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители

Массовая драка произошла на открытом турнире по джиу-джитсу — соревнования среди детей и взрослых проходили в подмосковном Красногорске.
Вести.Ru 01:59
Политика

В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

РБК 01:26
Общество

Россиян предупредили о резком похолодании

Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании, которое придёт в конце следующей недели.
Life.ru вчера в 02:40
Общество

В Москве началось шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Коммерсантъ 06:35
Политика

Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Дни.ру вчера в 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное