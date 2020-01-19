Политика
ТАССПутин встретится с Эрдоганом в Берлине
Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии. "Такая встреча планируется", - сообщили ТАСС в пресс-службы главы российского государства.
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Политика
Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
Происшествия
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Экономика
Министр финансов Британии пообещал компаниям процветание после Brexit
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times обратился к представителям бизнеса с призывом отказаться от продвижения идей, согласно которым королевство после Brexit должно сохранить нынешние торговые соглашения с Европейским союзом.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Армия и оружие
В Тегеране согласны передать Украине «черные ящики» со сбитого «Боинга»
Иран согласился передать Украине бортовые самописцы со сбитого пассажирского лайнера Boeing-737 украинской авиакомпании «МАУ», который был по ошибке сбит иранскими средствами ПВО вблизи Тегерана 8 января.
Общество
Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции
По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
Политика
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Политика
Легендарный разведчик Ботян описал освобождение Кракова в 1945 году
Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Авто
УАЗ раскрыл детали проекта автомобиля для Минобороны
УАЗ раскрыл детали проекта по разработке автомобиля для Минобороны "Вагон". Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
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Армия и оружие
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Футбол
Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Происшествия
В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину
В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
Футбол
Сульшер отказался признавать «Ливерпуль» лучшей командой в истории АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не считает нынешний «Ливерпуль» лучшей командой в истории английской Премьер-лиги.
Происшествия
В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте
Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволила врача - рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Космос
Российско-европейский марсоход успешно прошел температурные испытания
Во Франции успешно завершились испытания марсохода российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020" (ExoMars-2020).
Политика
Президент США Дональд Трамп играет только на руку Китаю
Рынки с оптимизмом оценивали успехи на переговорах США и Китая, которые сумели достичь соглашения и предотвратить дальнейшую эскалацию двусторонней торговой войны.
Происшествия
На турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители
Массовая драка произошла на открытом турнире по джиу-джитсу — соревнования среди детей и взрослых проходили в подмосковном Красногорске.
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании, которое придёт в конце следующей недели.
Общество
В Москве началось шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.