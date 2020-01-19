Политика
РИА НовостиТунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине
Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Я в Берлине для обсуждения с мировыми лидерами и официальными представителями ООН вопросов, связанных с прекращением военных действий в Ливии», - написал Помпео в своем Twitter.ТК Звездавчера в 22:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Совместное фотографирование подтвердило главенство России в решении ливийского вопроса
Экономика сегодня10:08
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Спорт
Непряева выиграла серебро гонки преследования в Нове-Место
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Политика
Путин провёл в Берлине встречи с премьером Британии и главой ЕК
Президент России Владимир Путин в Берлине во время перерыва в переговорах по Ливии провёл встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Политика
Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму
Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Общество
В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова
Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
Единоборства
Серроне доставлен в больницу после боя с Макгрегором
Американский боец Дональд Серроне доставлен в больницу после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246.
Общество
В РПЦ одобрили петицию по лишению Урганта гражданства России
Экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин рассказал о подписании петиции о лишении телеведущего Ивана Уранта российского гражданства из-за оскорбления чувств верующих в эфире одной из своей программ "Вечерний Ургант".
Футбол
Шюррле: Кононов всегда был открыт и честен с игроками
Увы, в футболе результат всегда стоит во главе угла. Если он неудовлетворительный, то главный тренер первый, с кого за это спросят.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Наука
Рыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии
Общество
Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.
Политика
Владимир Путин заявил, что не позволит никому стереть память о войне
Владимир Путин напомнил, что в Послании Федеральному собранию, оглашенному на прошлой неделе, он заявил о создании крупнейшего в мире центра архивных фото- и видеоматериалов о событиях тех лет.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва победила на Матче звёзд КХЛ
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 человек скончалось после приема лекарств
По данным Росздравнадзора за период с января по сентябрь 2019 года после приема лекарств скончалось свыше 250 россиян.
Технологии
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
Политика
Польша обвинила освободителей Варшавы от фашистов в краже шедевров
Освободителей обвинили в краже шедевров искусства, которые до сих пор находятся в России.
Политика
Генсек ООН призвал к срочному предотвращению гражданской войны в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на берлинской конференции по урегулированию ливийского конфликта заявил, что настало время принять срочные меры по предотвращению полномасштабной гражданской войны в Ливии.
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Футбол
Журналист рассказал, как Спартака Гогниева принимали в ЦСКА в 2001 году
Журналист Карен Дзатцеев рассказал, как нынешнего главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева принимали в московском ЦСКА, куда он переходил в 2001 году.
Здоровье
В Ульяновской области медицина станет доступнее
В Ульяновской области разработали программу по реформированию первичного звена здравоохранения.
Политика
Медведев прокомментировал введение должности зампреда Совбеза РФ
Введение должности заместителя председателя Совета безопасности России не было неожиданным.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Футбол
АЕК Карреры одержал разгромную победу в чемпионате Греции
Афинский АЕК на своем поле не оставил шансов «Ларисе» в матче 19-го тура чемпионата Греции.
Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков
Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
Энергетика
Киев оценил результаты газового контракта с Москвой
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей.