Политика

РИА НовостиРИА НовостиТунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине

Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.
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с чего всё началось
«Я в Берлине для обсуждения с мировыми лидерами и официальными представителями ООН вопросов, связанных с прекращением военных действий в Ливии», - написал
 Помпео в своем Twitter.
ТК Звездавчера в 22:27

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В Берлине стартовала конференция по Ливии

Вести.Ru09:18

Совместное фотографирование подтвердило главенство России в решении ливийского вопроса

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Участники берлинской конференции «потеряли» Путина

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Путин потерялся на фотографировании в Берлине

Московский Комсомолец10:36

Путина потеряли, Гутерреш заговорил по-русски, а Макрон кинулся к президенту России. Репортаж из закулисья Берлина

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В Берлине открылась международная конференция по Ливии

ТАСС08:52

В Берлине проходит конференция по Ливии

РИА Новости08:54
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Спорт

Непряева выиграла серебро гонки преследования в Нове-Место

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место.
Sportbox.RU 05:47
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
Политика

Путин провёл в Берлине встречи с премьером Британии и главой ЕК

Президент России Владимир Путин в Берлине во время перерыва в переговорах по Ливии провёл встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
RT на русском 12:05
Политика

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
ТАСС 12:43
Политика

Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму

Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
РИА Новости 08:56
Происшествия

Склад с макулатурой горит в Тюмени

ТАСС 12:01
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК вчера в 12:56
Общество

В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
Вести.Ru 08:45
Единоборства

Серроне доставлен в больницу после боя с Макгрегором

Американский боец Дональд Серроне доставлен в больницу после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246.
Нева Спорт 02:30
Происшествия

В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель

РБК 12:43
Общество

В РПЦ одобрили петицию по лишению Урганта гражданства России

Экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин рассказал о подписании петиции о лишении телеведущего Ивана Уранта российского гражданства из-за оскорбления чувств верующих в эфире одной из своей программ "Вечерний Ургант".
Газета.Ru 10:41
Футбол

Шюррле: Кононов всегда был открыт и честен с игроками

Увы, в футболе результат всегда стоит во главе угла. Если он неудовлетворительный, то главный тренер первый, с кого за это спросят.
RT на русском 12:29
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 10:35
Наука

Рыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии

iReactor вчера в 21:42
Общество

Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.
REGNUM 09:12
Политика

Владимир Путин заявил, что не позволит никому стереть память о войне

Владимир Путин напомнил, что в Послании Федеральному собранию, оглашенному на прошлой неделе, он заявил о создании крупнейшего в мире центра архивных фото- и видеоматериалов о событиях тех лет.
Версия-Саратов 07:59
Хоккей

Команда дивизиона Боброва победила на Матче звёзд КХЛ

RT на русском 12:02
Здоровье

Росздравнадзор: свыше 250 человек скончалось после приема лекарств

По данным Росздравнадзора за период с января по сентябрь 2019 года после приема лекарств скончалось свыше 250 россиян.
Твой Континент 01:52
Технологии

В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
РБК 07:12
Политика

Польша обвинила освободителей Варшавы от фашистов в краже шедевров

Освободителей обвинили в краже шедевров искусства, которые до сих пор находятся в России.
АМИТЕЛ вчера в 23:03
Политика

Генсек ООН призвал к срочному предотвращению гражданской войны в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на берлинской конференции по урегулированию ливийского конфликта заявил, что настало время принять срочные меры по предотвращению полномасштабной гражданской войны в Ливии.
Известия 09:48
Политика

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Футбол

Журналист рассказал, как Спартака Гогниева принимали в ЦСКА в 2001 году

Журналист Карен Дзатцеев рассказал, как нынешнего главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева принимали в московском ЦСКА, куда он переходил в 2001 году.
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Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Здоровье

В Ульяновской области медицина станет доступнее

В Ульяновской области разработали программу по реформированию первичного звена здравоохранения.
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Политика

Медведев прокомментировал введение должности зампреда Совбеза РФ

Введение должности заместителя председателя Совета безопасности России не было неожиданным.
Известия 05:42
Происшествия

Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Lenta.ru вчера в 10:38
Футбол

АЕК Карреры одержал разгромную победу в чемпионате Греции

Афинский АЕК на своем поле не оставил шансов «Ларисе» в матче 19-го тура чемпионата Греции.
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Армия и оружие

Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков

Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
РИА Новости 11:42
Энергетика

Киев оценил результаты газового контракта с Москвой

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей.
Вести.Ru вчера в 10:59
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