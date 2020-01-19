с чего всё началось

Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.

Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине

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Общество В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.

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Технологии В США показали полет беспилотника программы «Гремлины» Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.

Политика Генсек ООН призвал к срочному предотвращению гражданской войны в Ливии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на берлинской конференции по урегулированию ливийского конфликта заявил, что настало время принять срочные меры по предотвращению полномасштабной гражданской войны в Ливии.

Армия и оружие Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.