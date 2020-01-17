В Берлине завершилась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. По словам и.о. главы МИД России Сергея Лаврова, мероприятие было полезным, но разногласия между участниками ливийского конфликта сохраняются.

Как прошла конференция по Ливии в Берлине

Общество Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.

Общество Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Происшествия Приморцу дали пожизненный срок за три убийства Суд в Приморье признал местного жителя виновным в трех убийствах и покушении на убийство трехлетнего ребенка и 19-летнего юноши и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает региональное СУ СК РФ.

Здоровье В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Политика Источник назвал возможного кандидата на пост главы Минэкономразвития Новым министром экономического развития может стать замглавы экспертного управления при президенте Леонид Осипов, рассказал «Известиям» в воскресенье, 19 января, высокопоставленный федеральный чиновник.

Политика Медведев назвал нерешенную задачу правительства Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан.

Единоборства Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.

Шоу-бизнес Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».

Происшествия Поезд протаранил автомобиль в Подмосковье В Подмосковье на переезде железной дороги Москва — Рязань поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека.

Общество Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.

Политика Макрон пригласил «потерявшегося» Путина фотографироваться в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине.

Общество Финляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.