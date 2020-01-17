Политика

RT на русскомRT на русскомКак прошла конференция по Ливии в Берлине

В Берлине завершилась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. По словам и.о. главы МИД России Сергея Лаврова, мероприятие было полезным, но разногласия между участниками ливийского конфликта сохраняются.
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Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

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В Берлине завершилась международная конференция по Ливии

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В Берлине открылась международная конференция по Ливии

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Московский Комсомолец17 января в 08:46

Путин согласился посетить международную конференцию по Ливии в Берлине

Собеседник17 января в 07:48
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Коммерсантъ 20:20
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СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК 15:44
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Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака

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Суд в Приморье признал местного жителя виновным в трех убийствах и покушении на убийство трехлетнего ребенка и 19-летнего юноши и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает региональное СУ СК РФ.
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Судя по антуражу фотографии, женщина как раз крестила его.
Телепрограмма 12:34
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В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 19:07
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Команда дивизиона Боброва выиграла Матч звезд КХЛ

Советский спорт 12:06
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Источник назвал возможного кандидата на пост главы Минэкономразвития

Новым министром экономического развития может стать замглавы экспертного управления при президенте Леонид Осипов, рассказал «Известиям» в воскресенье, 19 января, высокопоставленный федеральный чиновник.
Известия 13:02
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России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
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Медведев назвал нерешенную задачу правительства

Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан.
БИЗНЕС Online 06:02
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Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным

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РБК 05:43
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Шлем виртуальной реальности Oculus Go снизился в цене на 50 долларов

Территория новостей 12:29
Шоу-бизнес

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Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России, идущем, по ее мнению, от правоохранительных органов.
Lenta.ru 19:23
Происшествия

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В Подмосковье на переезде железной дороги Москва — Рязань поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека.
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Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине

Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.
РИА Новости 20:25
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Макрон пригласил «потерявшегося» Путина фотографироваться в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине.
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Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления

Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
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Финляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы

Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.
Lenta.ru 16:55
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«Нива» могла быть похожей на Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser

Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.
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Грузовой Airbus Beluga XL совершил первый полёт

Один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года.
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Премьер Украины надеется на установление личности записавших совещание

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил надежду на то, что спецслужбы установят лиц, которые причастны к записи разговоров на совещании.
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Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.
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Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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УАЗ рассказал о деталях проекта автомобиля для Минобороны

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СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
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