Политика
RT на русскомКак прошла конференция по Ливии в Берлине
В Берлине завершилась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. По словам и.о. главы МИД России Сергея Лаврова, мероприятие было полезным, но разногласия между участниками ливийского конфликта сохраняются.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Происшествия
В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов
Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Игры
Naughty Dog ищет специалиста с опытом работы на РС: The Last of Us может выйти на РС?
Пока не совсем понятно, зачем Naughty Dog нужен специалист с таким опытом работы, однако учитывая утечки про выход Horizon Zero Dawn и Dreams на РС, вопросов становится меньше.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Общество
Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака
Происшествия
Приморцу дали пожизненный срок за три убийства
Суд в Приморье признал местного жителя виновным в трех убийствах и покушении на убийство трехлетнего ребенка и 19-летнего юноши и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает региональное СУ СК РФ.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина крестила второго ребенка и раскрыла его имя
Судя по антуражу фотографии, женщина как раз крестила его.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва выиграла Матч звезд КХЛ
Политика
Источник назвал возможного кандидата на пост главы Минэкономразвития
Новым министром экономического развития может стать замглавы экспертного управления при президенте Леонид Осипов, рассказал «Известиям» в воскресенье, 19 января, высокопоставленный федеральный чиновник.
Общество
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Политика
Медведев назвал нерешенную задачу правительства
Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан.
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.
Гаджеты
Шлем виртуальной реальности Oculus Go снизился в цене на 50 долларов
Шоу-бизнес
Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале
Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».
Политика
Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России, идущем, по ее мнению, от правоохранительных органов.
Происшествия
Поезд протаранил автомобиль в Подмосковье
В Подмосковье на переезде железной дороги Москва — Рязань поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека.
Общество
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.
Политика
Макрон пригласил «потерявшегося» Путина фотографироваться в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине.
Музыка
Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
Общество
Финляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы
Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.
Авто
«Нива» могла быть похожей на Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser
Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.
Космос
Грузовой Airbus Beluga XL совершил первый полёт
Один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года.
Политика
Премьер Украины надеется на установление личности записавших совещание
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил надежду на то, что спецслужбы установят лиц, которые причастны к записи разговоров на совещании.
Происшествия
Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Авто
УАЗ рассказал о деталях проекта автомобиля для Минобороны
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.