Футбол
Блокнот Ростов-на-ДонуЛуч — Динамо 1:0 (Перерыв)
В среду 25 сентября Россию ждет суперфутбольный день — по всей стране пройдут 16 матчей Кубка. Среди тех, кто пробует пройти дальше — футбольные клубы «Ростов» и «Чайка». Рассказываем, где смотреть игры Кубка России по футболу и какие шансы у донских команд.
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Все матчи 1/16 финала Олимп-Кубка России пройдут 25 сентября. Клубы РПЛ сыграют в гостях
Букмекеры.рф23 сентября в 15:30
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Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
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Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
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Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.
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Из-за пресловутого телефонного разговора американского лидера с Владимиром Зеленским, как отметил Климкин в Twitter, Украине уже уготована небольшая глава в новейшей истории Соединённых Штатов.
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Владелец «Монако» поздравил Головина после победы над «Ниццей»
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Анастасия Заворотнюк оформила завещание
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