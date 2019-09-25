Футбол

Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-ДонуЛуч — Динамо 1:0 (Перерыв)

Луч — Динамо
1 – 0
Перерыв
Кубок России, 1/16 Финала
Стадион «Динамо»
Кирилл Марущак
20′
В среду 25 сентября Россию ждет суперфутбольный день — по всей стране пройдут 16 матчей Кубка. Среди тех, кто пробует пройти дальше — футбольные клубы «Ростов» и «Чайка». Рассказываем, где смотреть игры Кубка России по футболу и какие шансы у донских команд.
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