Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВПодсчитаны потери России из-за запрета на въезд граждан Китая

Потери России из-за запрета на въезд граждан Китая составили почти 3 млрд рублей. Подсчеты произвела Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России. Эксперты проанализировали показатели 2019 года.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили
 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РБК04:34

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Москва 2406:17

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Вечерняя Москвавчера в 17:59
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7Дней.ру 03:00
Спорт

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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
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Экономика

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Происшествия

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В Петербурге на судебное заседание Невского районного суда не явилась Анна Рыбакова - вторая обитательница Боткинской больницы, сбежавшая из стационара, где она находилась на карантине по коронавирусу.
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По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.
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Шоу-бизнес

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Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».
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Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

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Жаркие споры вызвало предложение губернатора Саратовской области Валерия Радаева назначить на должность заместителя председателя регионального правительства-министра труда и социальной защиты Валентину Гречушкину.
Московский Комсомолец 03:00
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На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
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Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки

Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
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Шоу-бизнес

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Экономика

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Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
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