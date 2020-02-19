с чего всё началось

Потери России из-за запрета на въезд граждан Китая составили почти 3 млрд рублей. Подсчеты произвела Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России. Эксперты проанализировали показатели 2019 года.

Происшествия Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена на Ямале Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена в Ямало-Ненецком автономном округе, под стражей находятся четверо подозреваемых, в том числе заказчик преступления, сообщает в среду региональное управление МВД.

Общество Путин почтил в Петербурге память Собчака Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.

Общество Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".

Экономика Чистая прибыль «Роснефти» выросла за год на 29% В четвертом квартале 2019 года чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам компании, составила 158 млрд руб, что почти на 30% ниже результата, достигнутого в октябре—декабре 2018 года (225 млрд руб.).

Происшествия Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370 Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.

Происшествия Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.

Культура Редкий выход: Екатерина Гусева пришла на премьеру с мужем-бизнесменом Как всегда невероятно женственная Екатерина Гусева в элегантном и подчеркивающем фигуру платье, призналась, что не могла не посетить именно эту премьеру и пришла на нее в компании супруга Владимира Абашкина.

Спорт Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".

Экономика В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Происшествия Сбежавшая из-под карантина вторая петербурженка не явилась в суд В Петербурге на судебное заседание Невского районного суда не явилась Анна Рыбакова - вторая обитательница Боткинской больницы, сбежавшая из стационара, где она находилась на карантине по коронавирусу.

Авто Renault покажет новый электрокар в Женеве Как сообщает издание speedme.ru ссылаясь на пресс-службу марки, всего на выставке Renault покажет восемь электрифицированных моделей, в том числе новый Twingo Z.E. Кроме того ожидается презентация инновационной эксклюзивной гибридной и подзаряжаемой гибридной силовых установок E-TECH для трех моделей: Clio, Captur и Mégane Estate.

Футбол Венгер предложил изменить правило определения офсайда Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.

Авто Toyota разработает преемников Mark X и Crown вместе с Mazda По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.

Наука Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей Специалисты предложили 612 добровольцам в возрасте от 65 до 79 лет на протяжении года питаться по средиземноморской диете.

Политика Саратовский губернатор предложил депутату извиниться перед чиновницей Жаркие споры вызвало предложение губернатора Саратовской области Валерия Радаева назначить на должность заместителя председателя регионального правительства-министра труда и социальной защиты Валентину Гречушкину.

Происшествия На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».