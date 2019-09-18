Общество

ВедомостиВедомостиТурчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем инстаграме назвал
 «вопиющей несправедливостью» приговор актеру Павлу Устинову за «вывих плеча» росгвардейца на митинге 3 августа.
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Андрей Анатольевич Турчак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации с 9 ноября 2017 года. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» с 12 октября 2017 года. Член партии «Единая Россия».
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