с чего всё началось

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.

Экономика Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.

Происшествия Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.

Единоборства Зоозащитники потребовали наказать Нурмагомедова за борьбу с медведем Зоозащитники из организации «Люди за этичное отношение с животными» (PETA) призвали UFC наказать чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова за борьбу с прикованным цепью медведем.

Политика Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Политика Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что у Киева есть собственный план прекращения конфликта в Донбассе — так называемая «формула Зеленского».

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Происшествия Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет.

Армия и оружие Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.

Политика Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции против Ирана Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести новые санкции против Ирана.

Здоровье Онищенко оценил вероятность скачка смертности в России от рака Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний в России.

Политика Трамп назначил нового советника по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.

Шоу-бизнес Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Экономика «Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.

Гаджеты Журналисты сравнили камеру iPhone 11 Pro с другими смартфонами Предварительные сравнения пока не дают определить, какой из этих смартфонов делает снимки лучше, но то, что в iPhone 11 Pro камера стала намного лучше, чем у предшественника, видно непрофессиональным взглядом.

Финансы ЦБ зафиксировал снижение вкладов в иностранной валюте Вклады россиян в иностранной валюте в августе снизились на 1,2% (в долларовом эквиваленте), это произошло впервые с начала 2019 года и на фоне роста вкладов в рублях, говорится в сообщении Центрального банка.

Шоу-бизнес Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.

Наука В Германии в организме детей обнаружили 11 видов пластика В организме практически каждого немецкого ребенка были выявлены следы 11 видов пластика. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Происшествия Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.

Происшествия В Киеве мужчина на метромосту пригрозил его взорвать В Киеве неизвестный мужчина с «якобы похожими на оружие средствами» пригрозил взорвать метромост.