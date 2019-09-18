с чего всё началось

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заступился за 23-летнего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Политика Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

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Политика В Кремле прокомментировали акции в поддержку осуждённого Устинова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.

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