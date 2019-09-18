с чего всё началось

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.

Политика Один из главных активов Порошенко арестован судом Бывший соратник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Происшествия На российских пограничников напали браконьеры из КНДР В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.

Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.

Политика В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве Юридически администрация президента не является адресатом пикетов, Кремль не может влиять на суд, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова у стен администрации президента.

Политика В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".

Общество Минтруд проведет эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме, сообщают "Известия".

Происшествия СКР попросил арестовать адвоката Дагира Хасавова В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте адвоката Дагира Хасавова, которого задержали 17 сентября в Лефортовском суде и обвинили в попытках помешать правосудию.

Экономика Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании думского комитета по транспорту и строительству, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге 17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.

Политика Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.

Происшествия В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Экономика «Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok Банк «Восточный» не видел новой экспертизы по делу Baring Vostok, но если она есть, банк будет требовать проверки эксперта на независимость и его переназначения, сообщил представитель «Восточного».

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Армия и оружие В России создали ракету с недостижимой дальностью действия В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Ялте полицейских подозревают в организации нелегальной миграции В Ялте полицейских подозревают в организации преступной группы, которая за взятки ввозила в РФ нелегальных мигрантов.

Происшествия В Башкирии малолетний ребенок около недели прожил с умершей матерью В Янауле шестилетний мальчик прожил почти неделю в одной квартире с умершей матерью.

Финансы ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

Футбол «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с ничьей в Лионе Первый матч с участием российского клуба в групповом этапе Лиги чемпионов UEFA завершился вничью.

Энергетика «Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе Фактическое снижение прокачки российского газа по OPAL началось утром в субботу, 14 сентября, и по состоянию на вечер воскресенья, 15 сентября, составляло чуть более 25 млн куб. м в сутки.