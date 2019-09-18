с чего всё началось

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.

Гаджеты Смартфоны Huawei Mate 30 могут не выйти в Центральной Европе В конце августа News.ru писал, что Huawei представит 19 сентября линейку смартфонов Mate 30, но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге 17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.

Происшествия Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.

Политика «Роскосмос» выполнит в этом году порядка 40 запусков ракет Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45 запланированных ранее запусков, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк сообщил, когда у нее диагностировали рак Друг известной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал о том, когда у нее диагностировали рак.

Культура Несколько виртуальных концертных залов откроют в Пензенской области "В Пензенской области на площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) запланировано создание более пяти виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях", - отмечается в сообщении.

Происшествия Троих российских пограничников ранили при нападении в Японском море Три российских военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море.

Армия и оружие Эрдоган назвал условие для начала операции на северо-востоке Сирии Турция начнет операцию на северо-востоке Сирии через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Здоровье В Казани появятся новые объекты здравоохранения Работа по 7 объектам здравоохранения началась в Казани.

Футбол Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.

Политика На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.

Политика Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов Ранее в сентябре в «Роскосмосе» заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.

Общество В Гордуме Екатеринбурга одобрили проведение опроса о храме 13 октября Депутаты городской думы Екатеринбурга поддержали документ о проведении опроса о том, где строить храм Святой Екатерины, 13 октября.

Политика Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.

Происшествия Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.

Наука Мозг разрушает алкоголь даже после отказа от спиртного Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Финансы Официальный курс евро вырос на 64 копейки Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 63,51 копейки - до 71,2391 рубля, курс доллара увеличился на 30,77 копейки - до 64,429 рубля, следует из данных Банка России.

Здоровье Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".

Общество Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.

Кино Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора» Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».