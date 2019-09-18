Общество

ВедомостиВедомостиТурчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.
Читать в источнике
Комментировать338
с чего всё началось
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак считает
 вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер Павел Устинов, приговоренный к 3,5 года колонии за вывих плеча росгвардейца при задержании 3 августа.
РБК02:46

Подробнее о событии

Турчак назвал «вопиющей несправедливостью» ситуацию с Устиновым

ТАСС02:38

Турчак назвал видео задержания Устинова доказательством его невиновности

РБК02:46

Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Ведомости02:29

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку актёра Павла Устинова

Эхо Москвы04:01

Турчак назвал приговор Павлу Устинову «вопиющей несправедливостью»

Дождь03:22

Турчак назвал отказ суда принять видео защиты Устинова несправедливым

РИА Новости05:25

Турчак вступился за осужденного актера Устинова

Коммерсантъ02:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:05, Вашингтон
Гаджеты

Смартфоны Huawei Mate 30 могут не выйти в Центральной Европе

В конце августа News.ru писал, что Huawei представит 19 сентября линейку смартфонов Mate 30, но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.
News.ru 05:36
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге

17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Футбол

Эксперты верят в уверенную победу «Манчестер Сити» над «Шахтером»

Эксперты (21%) в большинстве своем уверены в победе коллектива из славного города Манчестер.
ODDS.ru вчера в 00:37
Происшествия

Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи

Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.
Известия 02:59
Политика

«Роскосмос» выполнит в этом году порядка 40 запусков ракет

Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45 запланированных ранее запусков, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес

Друг Заворотнюк сообщил, когда у нее диагностировали рак

Друг известной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал о том, когда у нее диагностировали рак.
ФедералПресс 04:44
Культура

Несколько виртуальных концертных залов откроют в Пензенской области

"В Пензенской области на площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) запланировано создание более пяти виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях", - отмечается в сообщении.
Интерфакс - Россия вчера в 12:12
Происшествия

Троих российских пограничников ранили при нападении в Японском море

Три российских военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море.
Piter.tv вчера в 09:07
Армия и оружие

Эрдоган назвал условие для начала операции на северо-востоке Сирии

Турция начнет операцию на северо-востоке Сирии через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
РИА Новости 05:35
Экономика

Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань

РБК 05:53
Политика

Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга

РИА Новости 04:33
Происшествия

В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

РБК 05:42
Здоровье

В Казани появятся новые объекты здравоохранения

Работа по 7 объектам здравоохранения началась в Казани.
Республика Татарстан 03:53
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Политика

На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Политика

Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов

Ранее в сентябре в «Роскосмосе» заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
Известия 05:18
Общество

В Гордуме Екатеринбурга одобрили проведение опроса о храме 13 октября

Депутаты городской думы Екатеринбурга поддержали документ о проведении опроса о том, где строить храм Святой Екатерины, 13 октября.
Интерфакс 04:20
Политика

Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
Происшествия

Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Армия и оружие

В России создали ракету с недостижимой дальностью действия

Газета.Ru 02:30
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Наука

Мозг разрушает алкоголь даже после отказа от спиртного

Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
Соловей.Инфо вчера в 04:54
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Игры

Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC

News.ru 01:52
Финансы

Официальный курс евро вырос на 64 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 63,51 копейки - до 71,2391 рубля, курс доллара увеличился на 30,77 копейки - до 64,429 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:40
Здоровье

Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы

Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Общество

Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента

Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Общество

Правила ухода в отпуск изменятся в России с 1 октября

Изменения коснутся как порядка ухода, так и выплат отпускных С 1 октября в России изменятся правила по уходу сотрудниками в отпуск, сообщает "Федерал-пресс".
АМИТЕЛ 16 сентября в 03:32
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе — Кравченко

REGNUM 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Анатольевич Турчак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации с 9 ноября 2017 года. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» с 12 октября 2017 года. Член партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное