Общество
ВедомостиТурчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.
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Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 могут не выйти в Центральной Европе
В конце августа News.ru писал, что Huawei представит 19 сентября линейку смартфонов Mate 30, но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.
News.ru 05:36
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Футбол
Эксперты верят в уверенную победу «Манчестер Сити» над «Шахтером»
Эксперты (21%) в большинстве своем уверены в победе коллектива из славного города Манчестер.
ODDS.ru вчера в 00:37
Происшествия
Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи
Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.
Известия 02:59
Политика
«Роскосмос» выполнит в этом году порядка 40 запусков ракет
Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45 запланированных ранее запусков, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк сообщил, когда у нее диагностировали рак
Друг известной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал о том, когда у нее диагностировали рак.
ФедералПресс 04:44
Культура
Несколько виртуальных концертных залов откроют в Пензенской области
"В Пензенской области на площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) запланировано создание более пяти виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях", - отмечается в сообщении.
Интерфакс - Россия вчера в 12:12
Происшествия
Троих российских пограничников ранили при нападении в Японском море
Три российских военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море.
Piter.tv вчера в 09:07
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие для начала операции на северо-востоке Сирии
Турция начнет операцию на северо-востоке Сирии через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
РИА Новости 05:35
Политика
Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга
РИА Новости 04:33
Здоровье
В Казани появятся новые объекты здравоохранения
Работа по 7 объектам здравоохранения началась в Казани.
Республика Татарстан 03:53
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Политика
Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов
Ранее в сентябре в «Роскосмосе» заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
Известия 05:18
Общество
В Гордуме Екатеринбурга одобрили проведение опроса о храме 13 октября
Депутаты городской думы Екатеринбурга поддержали документ о проведении опроса о том, где строить храм Святой Екатерины, 13 октября.
Интерфакс 04:20
Политика
Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Наука
Мозг разрушает алкоголь даже после отказа от спиртного
Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
Соловей.Инфо вчера в 04:54
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Финансы
Официальный курс евро вырос на 64 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 63,51 копейки - до 71,2391 рубля, курс доллара увеличился на 30,77 копейки - до 64,429 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:40
Здоровье
Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Общество
Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента
Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Общество
Правила ухода в отпуск изменятся в России с 1 октября
Изменения коснутся как порядка ухода, так и выплат отпускных С 1 октября в России изменятся правила по уходу сотрудниками в отпуск, сообщает "Федерал-пресс".
АМИТЕЛ 16 сентября в 03:32