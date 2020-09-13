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Турчак объявил о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в воскресенье, 13 сентября, в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, заявил, что партия, по предварительным данным, лидирует на всех уровнях выборов.В источнике
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Коммерсантъ

«Единая Россия» заявила о победе всех кандидатов на губернаторских выборах

Коммерсантъ18:51
Комсомольская правда

Турчак: «Единая Россия» получает большинство во всех региональных заксобраниях

Комсомольская правда18:25
Интерфакс

Все кандидаты от ЕР уверенно побеждают на выборах губернаторов

Интерфаксвчера в 14:52
ИА Красная Весна

«Единая Россия» показала убедительный результат — секретарь Генсовета

ИА Красная Веснавчера в 15:38
Российская газета

В «Единой России» заявили о победе всех партийных кандидатов на губернаторских выборах

Российская газетавчера в 15:14
ТАСС

Турчак: единороссы формируют устойчивое большинство в заксобраниях, где были выборы

ТАССвчера в 15:03
Life.ru

Турчак рассказал о лидерстве «Единой России» на выборах во всех регионах

Life.ruвчера в 16:31

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия11 сентября в 22:14
1,4K

Экс-пилот ВМС США рассказал о необычной встрече с НЛО

Неопознанный объект, с которым столкнулся бывший пилот ВМС США Дэвид Фрэвор, имел внеземное происхождение, потому что не был похож на опубликованные ранее в Сети фото и видео космических летательных аппаратов.
iReactorвчера в 16:59