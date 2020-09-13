Турчак объявил о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов
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Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в воскресенье, 13 сентября, в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, заявил, что партия, по предварительным данным, лидирует на всех уровнях выборов.В источнике
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Российская газетавчера в 15:14