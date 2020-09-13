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Турчак объявил о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в воскресенье, 13 сентября, в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, заявил, что партия, по предварительным данным, лидирует на всех уровнях выборов.В источнике
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Коммерсантъ

«Единая Россия» заявила о победе всех кандидатов на губернаторских выборах

Коммерсантъ18:51
ТАСС

Турчак: единороссы формируют устойчивое большинство в заксобраниях, где были выборы

ТАССвчера в 15:03
Life.ru

Турчак рассказал о лидерстве «Единой России» на выборах во всех регионах

Life.ruвчера в 16:31
ИА Красная Весна

«Единая Россия» показала убедительный результат — секретарь Генсовета

ИА Красная Веснавчера в 15:38
Российская газета

В «Единой России» заявили о победе всех партийных кандидатов на губернаторских выборах

Российская газетавчера в 15:14
Комсомольская правда

Турчак: «Единая Россия» получает большинство во всех региональных заксобраниях

Комсомольская правда18:25
Интерфакс

Все кандидаты от ЕР уверенно побеждают на выборах губернаторов

Интерфаксвчера в 14:52

Чулпан Хаматова поставила диагноз обществу после приговора Ефремову

Артистка знаменитого столичного театра «Современник» Чулпан Хаматова была сильно удивлена тем, что люди с таким рвением готовы «добить» Михаила Ефремова после вынесения приговора судом.
Kadara.ruвчера в 10:55
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Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре

Поклонники актера Данилы Козловского сообщили, что заметили его вместе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной в московском кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма Кристофера Нолана "Начало".
iReactor11 сентября в 03:56
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