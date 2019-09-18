Общество
Газета.RuТурчак назвал приговор Павлу Устинову вопиющей несправедливостью
Даже секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что пересмотрел видео по несколько раз. "На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро", - отметил Турчак, назвав приговор вопиющей несправедливостью.
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RT на русском вчера в 08:36
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Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру
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Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено утром в среду на одном из рекламных щитов в Рязанской области, сообщает региональное управление СК РФ.
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«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
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