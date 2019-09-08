Политика
Фонтанка.РуТурчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак не постеснялся в выражениях, комментируя результаты единого дня голосования.
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Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
РИА Новости 03:49
Технологии
Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта
В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Lenta.ru 04:41
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Авто
Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России
Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 04:40
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
Известия вчера в 17:08
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Экономика
Жители РФ предпочитают больше сберегать, чем тратить
Большинство жителей России (66%) заявили, что в настоящее время лучше сберегать деньги, чем тратить.
REGNUM 04:06
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика
Зеленский хочет провести ещё один обмен пленными до конца года
Украинские власти рассчитывают на проведение ещё одного обмена удерживаемыми лицами с Россией до конца текущего года.
Rusvesna.su 04:31
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Политика
Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.
Lenta.ru 04:41
Политика
«Единая Россия» проиграла 34 мандата на выборах в райсоветы Челябинска
Кандидаты от Единой России победили в большинстве округов на выборах в районные советы Челябинска.
Znak.com 02:57
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Армия и оружие
Танкисты Северного флота получат 20 «реактивных» Т-80БВМ до конца года
Два десятка современных танков Т-80БВМ появятся в парке усиленного танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота.
Российская газета вчера в 08:12
Политика
В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной
В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД
Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
РИА Новости 04:38
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Коммерсантъ вчера в 16:45
Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Гаджеты
Honor 20 и Honor 20 Pro подешевели
С сегодняшнего дня в Китае аппараты можно купить со скидкой $28 (Honor 20) и $42 (Honor 20 Pro).
iXBT.com 01:52
Происшествия
СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву
В отношении банкира возбудили уголовное дело Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту особо крупной растраты в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева.
Коммерсантъ вчера в 15:46
Армия и оружие
Сообщается о нанесении Израилем очередного авиаудара по Сирии
По данным SOHR, офис которой находится в Лондоне, Израиль нанёс авиаудар по целям в районе города Абу-Камаль (провинция Дейр-эз-Зор).
Военное обозрение вчера в 23:24
Транспорт
Власти Екатеринбурга взялись за «бутылочное горлышко»
Администрация Екатеринбурга занимается проблемой "бутылочного горлышка" на перекрестке 8 Марта – Фрунзе.
Уралинформбюро 04:54
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Life.ru вчера в 13:13
Футбол
В Минфине поддержали законопроект о продаже пива на стадионах
В Минфине подготовили положительный отзыв на законопроект, в котором речь идет о торговле пивом на российских стадионах в ходе футбольных матчей.
Капитал страны 03:56
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09