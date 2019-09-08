Политика

Фонтанка.РуФонтанка.РуТурчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак не постеснялся в выражениях, комментируя результаты единого дня голосования.
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Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

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