Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Об этом сообщается на его сайте.

Турчинов назвал препятствие для войны с Россией

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