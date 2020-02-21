с чего всё началось

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал свою версию, почему украинская сторона до сих не ввела военное положение и не объявила войну Российской Федерации. Об этом он сказал в эфире интернет-канала "Исландия".

Турчинов объяснил, почему Украина до сих не объявила войну России

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