Политика

Газета.RuГазета.RuТурчинов объяснил, почему Украина до сих не объявила войну России

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал свою версию, почему украинская сторона до сих не ввела военное положение и не объявила войну Российской Федерации. Об этом он сказал в эфире интернет-канала "Исландия".
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с чего всё началось
В частности, Турчинов заявил
, что выступал за введение в стране военного положения ещё в 2014 году, но его не поддержали, так как это не позволило бы провести в стране президентские выборы.
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Политика

Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
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Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
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США и движение «Талибан» подпишут соглашение 29 февраля

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Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
РИА Новости вчера в 20:39
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РИА Новости вчера в 15:02
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Из поликлиник исчезнут кабинеты психолога и стоматолога

Сюда не попали кабинеты доверия, помощи при отказе от курения, лучевой диагностики и стоматологии, а также позиция медицинского психолога, сообщает «Парламентская газета».
Магсити74 18 февраля в 20:52
Общество

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

ТАСС 07:13
Общество

Суд США приговорил россиянку к 2,5 годам тюрьмы

Федеральный суд Александрии (американский штат Вирджиния) приговорил россиянку Миру Тэраду к 2,5 годам тюрьмы за отмывание средств по делу о контрабанде наркотиков, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:28
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Политика

Путин призвал не разрушать общность с Украиной

Россию и Украину многое разъединяет, но многое и объединяет, и не надо разрушать это, как, например, случилось с единством православной церкви.
Российская газета 02:56
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Валерия планирует зарегистрировать партию «Сильные женщины»

Певица Валерия планирует осенью зарегистрировать партию "Сильные женщины" и в дальнейшем баллотироваться в Госдуму, сообщил РИА Новости ее продюсер и супруг Иосиф Пригожин.
РИА Новости 10:04
Армия и оружие

Турция запросила у США оружие для борьбы с Россией

Lenta.ru вчера в 10:08
Общество

Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
RT на русском 07:22
Футбол

Олич считает, что «Зенит» уже гарантировал себе чемпионство в РПЛ

Бывший форвард московского ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Ивица Олич считает, что санкт-петербургский «Зенит» уже гарантировал себе титул чемпиона Российской премьер-лиги в текущем сезоне.
RT на русском 11:28
Происшествия

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
РИА Новости 08:28
Общество

Мизерная пенсия на Украине стала ключевой проблемой для властей

«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения», — подчеркнула замминистра.
ФАН вчера в 15:44
Экономика

ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Вести.Ru 19 февраля в 06:51
Здоровье

В Елизаветинской больнице заработала новая информационная система

Елизаветинская больница стала первым петербургским стационаром, в котором внедрили современную информационную систему qMS.
Росбалт 08:11
Политика

В ООН осудили беспорядки в поселке, куда эвакуировали украинцев из Уханя

ООН осудила события в поселке Новые Санжары Полтавской области, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцам.
ТАСС 11:02
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 10:40
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ 07:57
Экономика

Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд

Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
РБК вчера в 15:22
Политика

«Партию роста» на выборах в Госдуму возглавит Сергей Шнуров

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Футбол

Футболист «Аякса» Бабел спародировал симуляцию соперника в матче ЛЕ

Нападающий нидерландского «Аякса» Райан Бабел во время матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы передразнил защитника испанского «Хетафе» Аллана-Ромео Ньома, который слишком активно начал демонстрировать боль после столкновения.
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Политика

Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»

Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».
RT на русском 09:21
Происшествия

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 06:51
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса в Китае.
Газета.Ru 10:57
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

RT на русском 00:07
Общество

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» изучил транспортные расходы на командировки 22 федеральных министерств за 2018 год.
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Футбол

Владельца «ПСЖ» обвинили в подкупе экс-чиновника ФИФА

Владельца «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи обвинили в подкупе чиновника ФИФА. Такое заявление сделала генпрокуратура Швейцарии.
Vprognoze.ru вчера в 16:15
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