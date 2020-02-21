Политика

РИА НовостиРИА НовостиТурчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
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Турчинов рассказал, почему Украина не объявила войну России

Московский Комсомолец06:56

«К сожалению, не можем»: Турчинов объяснил отказ воевать с Россией

Царьград07:09

Турчинов объяснил, почему Украина до сих не объявила войну России

Газета.Ru06:59

Турчинов назвал главное препятствие для объявления войны Украины с Россией

Известия08:06

Турчинов рассказал, почему Украина не объявила войну России

РЕН ТВ06:53

Экс-секретарь СНБО объяснил, почему Украина не объявила войну России

News.ru06:36

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

РИА Новости06:19
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Здоровье

В Ухане откроют еще 19 временных больниц для заболевших коронавирусом

Первый вице-мэр Уханя Ху Ябо сообщил, что власти города планируют открыть еще 19 временных больниц для заразившихся коронавирусом, передает ТАСС.
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Туроператоры попросят власти компенсировать им убытки от коронавируса

Ассоциация туроператоров России намерена обратиться в правительство РФ с просьбой о компенсациях убытков из-за эпидемии коронавируса.
Profi.travel 19 февраля в 12:13
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В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
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Певица Валерия создаст женскую политическую партию

Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.
Газета.Ru 07:50
Авто

Jaguar Land Rover представил новый беспилотный проект

Компания Jaguar Land Rover разрабатывает новый проект беспилотной электрифицированной платформы, на базе которой будут выпускаться автомобили в любых конфигурациях.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин извинился перед экс-солисткой «Мираж» за клевету

В эфире программы «Сегодня вечером», ведущим которой является Максим Галкин, прозвучало, что за всех в группе «Мираж» пела именно Маргарита Суханкина.
Блокнот.ру 04:57
Политика

Путин ответил на вопрос о дружбе с Украиной и Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что сохраняет надежду на дружбу с Украиной, и отметил, что ему удалось договориться с украинским коллегой Владимиром Зеленским о решении некоторых проблем.
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Музыка

Мишустин поздравил Юрия Антонова с 75-летием

Ранее iReactor писал, что президент России Владимир Путин также поздравил композитора, певца и народного артиста РФ Юрия Антонова с юбилеем.
iReactor 19 февраля в 03:17
Гаджеты

Sony представила очень странный смартфон Xperia L4

Компания Sony неожиданно представила смартфон Sony Xperia L4, который внешне похож на прошлогодний флагман Sony Xperia 1, так как он оснащен вытянутым экраном, тройной камерой и боковым сканером отпечатков пальцев.
iXBT.com вчера в 03:34
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза разговор с Лукашенко и звонок Эрдогану

Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал членов Совета безопасности России о своем телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
REGNUM 08:41
Общество

Диссовет предложил лишить замглавы Минздрава Краевого ученой степени

Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава единогласно проголосовал за лишение степени доктора медицинских наук замглавы Минздрава России Сергея Краевого, передает «Фармацевтический вестник».
Коммерсантъ 05:24
Футбол

Стерлинг – о матче с «Реалом»: «Мало команд могут остановить нас»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от матчей с мадридским «Реалом».
Евро-футбол.ру 07:27
Общество

Сервис BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций ЕС

РБК 07:22
Космос

Внезапно: на крошечной звезде произошла колоссальная вспышка

Как полагают специалисты, вспышка происходит из-за резкой перестройки структуры магнитного поля на небольшом участке поверхности звезды.
Вести.Ru 08:44
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:15
Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в комедии

Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Inc-news.ru 19 февраля в 15:10
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за призывы к терактам на территории России, передает «РИА Новости».
РБК 06:14
Общество

Погранслужба Украины: снятая с поезда китаянка не выглядела больной

Гражданка Китая, госпитализированная с симптомами ОРВИ из поезда "Киев-Москва" на украинско-русской границе, на здоровье не жаловалась, сообщила в пятницу Госпогранслужба Украины.
РИА Новости 08:49
Политика

Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции

RT на русском 01:26
Общество

Росимущество продало фирму «Мелодия» за 330 млн рублей

Аудиомаркетинговая компания «Формакс» приобрела у Росимущества 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», которая со времени своего основания в 1964 году принадлежала государству.
Коммерсантъ 02:53
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ 07:57
Культура

Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию

Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
Газета.Ru вчера в 14:25
Футбол

В Харькове избили гражданина Португалии

Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
РИА Новости 09:48
Происшествия

Украинцы закидали камнями прилетевших из Уханя людей

Российская газета вчера в 21:32
Общество

В Новых Санжарах родители отказались отпускать детей в школу

Единственная школа в Новых Санжарах под Полтавой, где в местном санатории разместили эвакуированных из Уханя, потеряла половину учеников.
Новый День 09:40
Технологии

В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения

Студия ILM опубликовала видео о съемках сериала «Мандалорец», в котором демонстрируется принцип работы новейших технологий по созданию цифровых декораций — The Virtual Production.
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Политика

В Киеве назвали парад 9 мая «инструментом агрессивной политики» России

Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович считает, что парад в День Победы в Москве - это "инструмент агрессивной политики РФ".
РИА Новости 08:37
Технологии

Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию

Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Forbes вчера в 08:31
Общество

Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Известия 06:50
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