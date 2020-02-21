Политика
РИА НовостиТурчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
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Здоровье
В Ухане откроют еще 19 временных больниц для заболевших коронавирусом
Первый вице-мэр Уханя Ху Ябо сообщил, что власти города планируют открыть еще 19 временных больниц для заразившихся коронавирусом, передает ТАСС.
Общество
Туроператоры попросят власти компенсировать им убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России намерена обратиться в правительство РФ с просьбой о компенсациях убытков из-за эпидемии коронавируса.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Политика
Певица Валерия создаст женскую политическую партию
Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.
Авто
Jaguar Land Rover представил новый беспилотный проект
Компания Jaguar Land Rover разрабатывает новый проект беспилотной электрифицированной платформы, на базе которой будут выпускаться автомобили в любых конфигурациях.
Шоу-бизнес
Максим Галкин извинился перед экс-солисткой «Мираж» за клевету
В эфире программы «Сегодня вечером», ведущим которой является Максим Галкин, прозвучало, что за всех в группе «Мираж» пела именно Маргарита Суханкина.
Политика
Путин ответил на вопрос о дружбе с Украиной и Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что сохраняет надежду на дружбу с Украиной, и отметил, что ему удалось договориться с украинским коллегой Владимиром Зеленским о решении некоторых проблем.
Музыка
Мишустин поздравил Юрия Антонова с 75-летием
Ранее iReactor писал, что президент России Владимир Путин также поздравил композитора, певца и народного артиста РФ Юрия Антонова с юбилеем.
Гаджеты
Sony представила очень странный смартфон Xperia L4
Компания Sony неожиданно представила смартфон Sony Xperia L4, который внешне похож на прошлогодний флагман Sony Xperia 1, так как он оснащен вытянутым экраном, тройной камерой и боковым сканером отпечатков пальцев.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза разговор с Лукашенко и звонок Эрдогану
Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал членов Совета безопасности России о своем телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Общество
Диссовет предложил лишить замглавы Минздрава Краевого ученой степени
Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава единогласно проголосовал за лишение степени доктора медицинских наук замглавы Минздрава России Сергея Краевого, передает «Фармацевтический вестник».
Футбол
Стерлинг – о матче с «Реалом»: «Мало команд могут остановить нас»
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от матчей с мадридским «Реалом».
Космос
Внезапно: на крошечной звезде произошла колоссальная вспышка
Как полагают специалисты, вспышка происходит из-за резкой перестройки структуры магнитного поля на небольшом участке поверхности звезды.
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Политика
Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за призывы к терактам на территории России, передает «РИА Новости».
Общество
Погранслужба Украины: снятая с поезда китаянка не выглядела больной
Гражданка Китая, госпитализированная с симптомами ОРВИ из поезда "Киев-Москва" на украинско-русской границе, на здоровье не жаловалась, сообщила в пятницу Госпогранслужба Украины.
Общество
Росимущество продало фирму «Мелодия» за 330 млн рублей
Аудиомаркетинговая компания «Формакс» приобрела у Росимущества 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», которая со времени своего основания в 1964 году принадлежала государству.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Культура
Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию
Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
Футбол
В Харькове избили гражданина Португалии
Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Происшествия
Украинцы закидали камнями прилетевших из Уханя людей
Общество
В Новых Санжарах родители отказались отпускать детей в школу
Единственная школа в Новых Санжарах под Полтавой, где в местном санатории разместили эвакуированных из Уханя, потеряла половину учеников.
Технологии
В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения
Студия ILM опубликовала видео о съемках сериала «Мандалорец», в котором демонстрируется принцип работы новейших технологий по созданию цифровых декораций — The Virtual Production.
Политика
В Киеве назвали парад 9 мая «инструментом агрессивной политики» России
Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович считает, что парад в День Победы в Москве - это "инструмент агрессивной политики РФ".
Технологии
Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию
Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Общество
Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.