с чего всё началось

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

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