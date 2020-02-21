Политика

РИА НовостиРИА НовостиТурчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
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с чего всё началось
В частности, Турчинов заявил
, что выступал за введение в стране военного положения ещё в 2014 году, но его не поддержали, так как это не позволило бы провести в стране президентские выборы.
RT на русском10:47

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Турчинов рассказал, почему Украина не объявила войну России

РЕН ТВ06:53

Турчинов назвал причины отказа Украины объявлять войну России

RT на русском10:47

Турчинов назвал главное препятствие для объявления войны Украины с Россией

Известия08:06

Турчинов рассказал, почему Украина не объявила войну России

Московский Комсомолец06:56

Турчинов объяснил, почему Украина не объявит войну России

Газета.Ru11:56

Экс-секретарь СНБО объяснил, почему Украина не объявила войну России

News.ru06:36

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

РИА Новости06:19
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Происшествия

Задержан президент Федерации хоккея Москвы

В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:56
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода

РИА Новости 02:29
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY 12:08
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Политика

Зеленский провел параллели между Украиной и средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу выразил недовольство согражданами, которые накануне устроили под Полтавой беспорядки из-за прибытия эвакуированных из Уханя.
Российская газета 08:11
Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Коммерсантъ 05:22
Шоу-бизнес

В Омске умерла мать Любови Полищук

Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
Омск здесь 02:57
Происшествия

Человек из ближнего круга Кадырова сбежал из-под домашнего ареста

Коммерсантъ 10:02
Политика

Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке

Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, оставленной в китайском Ухане из-за собаки, и сообщил, что в данный момент готовится процесс ее эвакуации на родину.
Известия вчера в 23:35
Политика

Эрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11:40
Авто

Toyota стала автомобилем мечты у россиян

Согласно опросу «Авто.ру», большинство российских автолюбителей мечтают о моделях японской марки Toyota, особенно о внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200.
iReactor 08:51
Авто

Марка DS опубликовала тизер новой модели

Французский премиум-бренд DS показал официальный тизер своего нового автомобиля.
Somanyhorses 03:30
Общество

«Лента» получила регистрацию на Кипре

"Лента" получила свидетельство о временной регистрации от Департамента регистрации и ликвидации компаний Кипра.
Finam.Ru 09:26
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 10:57
Политика

Сергей Шнуров возглавит список Партии Роста на думских выборах

Давыдов.Индекс вчера в 08:37
Политика

Сотрудники МВД Украины в случае чего готовы к «миротворческой операции по реинтеграции Донбасса»

Все сотрудники системы МВД систематически готовятся к специфике выполнения задач в миротворческой операции.
Новостной фронт 08:20
Экономика

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
RT на русском 11:55
Биатлон

Биатлонист Гараничев вошел в состав сборной РФ на эстафету ЧМ

В четверг глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в эстафете выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Карим Халили, ранее не принимавший участие в гонка на ЧМ.
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Армия и оружие

США не намерены размещать новые ядерные ракеты малой мощности в Европе

США не планируют размещать в Европе новые ракеты с ядерными зарядами малой мощности, заявил журналистам представитель Пентагона.
РИА Новости 12:51
Футбол

Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, об этом сообщается в официальном Twitter УЕФА.
Спорт-Экспресс 09:28
Космос

Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»

Что происходит 05:16
Политика

Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»

Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Газета.Ru 09:46
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

РИА Новости 05:43
Общество

Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки

Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Челябинск Сегодня вчера в 10:21
Футбол

Раньери: как собираемся остановить Лукаку и Мартинеса? Цепями!

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери дал комментарий в преддверии выездного матча 25-го тура итальянской Серии А с «Интером».
Чемпионат 10:01
Экономика

Лукашенко: позвонил Путин с неожиданным предложением по нефти

Российский президент Владимир Путин сделал неожиданное предложение по поставкам нефти белорусскому президенту Александру Лукашенко.
REGNUM 03:31
Общество

Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине

Газета.Ru 12:44
Авто

Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Shraibikus News вчера в 18:39
Политика

СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании против России

Американские спецслужбы развернули в странах Восточной Европы масштабную кампанию, направленную против политических и общественных деятелей, которые выступают за добрососедские отношения с Россией.
Газета.Ru 10:10
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