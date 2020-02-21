Политика
РИА НовостиТурчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
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с чего всё началось
В частности, Турчинов заявил, что выступал за введение в стране военного положения ещё в 2014 году, но его не поддержали, так как это не позволило бы провести в стране президентские выборы.RT на русском10:47
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Происшествия
Задержан президент Федерации хоккея Москвы
В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Политика
Зеленский провел параллели между Украиной и средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу выразил недовольство согражданами, которые накануне устроили под Полтавой беспорядки из-за прибытия эвакуированных из Уханя.
Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Шоу-бизнес
В Омске умерла мать Любови Полищук
Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
Политика
Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке
Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, оставленной в китайском Ухане из-за собаки, и сообщил, что в данный момент готовится процесс ее эвакуации на родину.
Политика
Эрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости.
Авто
Toyota стала автомобилем мечты у россиян
Согласно опросу «Авто.ру», большинство российских автолюбителей мечтают о моделях японской марки Toyota, особенно о внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200.
Авто
Марка DS опубликовала тизер новой модели
Французский премиум-бренд DS показал официальный тизер своего нового автомобиля.
Общество
«Лента» получила регистрацию на Кипре
"Лента" получила свидетельство о временной регистрации от Департамента регистрации и ликвидации компаний Кипра.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Политика
Сергей Шнуров возглавит список Партии Роста на думских выборах
Политика
Сотрудники МВД Украины в случае чего готовы к «миротворческой операции по реинтеграции Донбасса»
Все сотрудники системы МВД систематически готовятся к специфике выполнения задач в миротворческой операции.
Экономика
Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
Биатлон
Биатлонист Гараничев вошел в состав сборной РФ на эстафету ЧМ
В четверг глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в эстафете выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Карим Халили, ранее не принимавший участие в гонка на ЧМ.
Армия и оружие
США не намерены размещать новые ядерные ракеты малой мощности в Европе
США не планируют размещать в Европе новые ракеты с ядерными зарядами малой мощности, заявил журналистам представитель Пентагона.
Футбол
Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, об этом сообщается в официальном Twitter УЕФА.
Космос
Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»
Политика
Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»
Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Общество
Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки
Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Футбол
Раньери: как собираемся остановить Лукаку и Мартинеса? Цепями!
Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери дал комментарий в преддверии выездного матча 25-го тура итальянской Серии А с «Интером».
Экономика
Лукашенко: позвонил Путин с неожиданным предложением по нефти
Российский президент Владимир Путин сделал неожиданное предложение по поставкам нефти белорусскому президенту Александру Лукашенко.
Авто
Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач
Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Политика
СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании против России
Американские спецслужбы развернули в странах Восточной Европы масштабную кампанию, направленную против политических и общественных деятелей, которые выступают за добрососедские отношения с Россией.